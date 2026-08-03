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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أومودا C7 2026 تظهر لأول مرة

سيارة أومودا C7 موديل 2026 الجديدة
سيارة أومودا C7 موديل 2026 الجديدة
إبراهيم القادري

كشفت شركة أومودا عن طرازها الجديد أومودا C7 موديل 2026، وتنتمي C7 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتجمع بين الفخامة والتقنيات الذكية .

سيارة أومودا C7 موديل 2026 الجديدة 

أبعاد أومودا C7 موديل 2026

سيارة أومودا C7 موديل 2026 الجديدة 

تأتى سيارة أومودا C7 موديل 2026 في سوق السيارات بطول 4660 مم، وعرض 1875 مم، وارتفاع 1670 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2720 مم .

محرك أومودا C7 موديل 2026

تستمد سيارة أومودا C7 موديل 2026 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 197 حصان، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة أومودا C7 موديل 2026 الجديدة 

ويوجد بـ سيارة أومودا C7 موديل 2026 محرك سعة 1500 سي سي تيربو، بجانب محرك كهربائي، وتنتج قوة 278 حصان، وبها عزم دوران 365 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات أومودا C7 موديل 2026

زودت سيارة أومودا C7 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، تعليق أمامي مستقل من نوع MacPherson Strut، وتعليق خلفي مستقل متعدد الوصلات Multi-Link لتحسين التحكم والثبات، وفرامل أمامية قرصية مهواة، وفرامل خلفية قرصية، وبها شبكة أمامية بتصميم جريء ومندمج مع خطوط الهيكل، ومصابيح LED بتصميم عصري، وتصميم انسيابي يساعد على تحسين المظهر الرياضي للسيارة، وحساسات وكاميرات متعددة لدعم أنظمة القيادة الذكية.

سيارة أومودا C7 موديل 2026 الجديدة 

ويوجد بـ سيارة أومودا C7 موديل 2026 أيضا، مصابيح خلفية LED متصلة التصميم، وجناح خلفي يعزز الطابع الرياضي، وباب خلفي كهربائي لصندوق الأمتعة

سعر أومودا C7 موديل 2026

سيارة أومودا C7 موديل 2026 الجديدة 

الفئة الأولي من سيارة أومودا C7 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 96 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة أومودا C7 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 110 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة أومودا C7 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 119 ألف ريال سعودي .

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