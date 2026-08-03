عطَّل حركة المرور.. القبض على شخص تعدى على ضابط شرطة في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام القائم على التصوير بالتعدي بالسب على أحد ضباط الشرطة بالشرقية بشكل متجاوز، بزعم تحريره مخالفة لسيارته منفردة، رغم وجود عدة سيارات مخالفة بذات المنطقة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 2 أغسطس الجاري، وأثناء قيام الخدمات المرورية بملاحظة الحالة المرورية بأحد الشوارع بدائرة قسم أول الزقازيق بالشرقية، برئاسة ضابط مرور؛ تلاحظ توقف إحدى السيارات بمكان غير مخصص للانتظار، ما تسبب في تعطيل الحركة المرورية بالمنطقة.

وحال تحرير مخالفة مرورية لقائدها، دون تجاوز؛ قام بالتعدي على الضباط بالسب، على النحو الظاهر بمقطع الفيديو.

وتم ضبط المذكور، وتبين أنه عنصر جنائي سبق اتهامه في 14 قضية، أبرزها: “مخدرات، سلاح، سرقة، ضرب”، مقيم بدائرة القسم.

وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، اعتراضًا على قيام الضابط بتحرير مخالفة لسيارته، وجرى التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.