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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة ارتكاب شخص أفعالا خادشة داخل قطار

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بممارسة أفعال منافية للآداب داخل أحد القطارات خط (الإسماعيلية – الزقازيق).

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (موظف - مقيم بمحافظة الشرقية) وبمواجهته أقر أنه بتاريخ 22/ يوليو المنقضى أثناء إستقلاله القطار المشار إليه غالبه النوم وحال إستيقاظه بمنطقة التل الكبير فوجئ بقيام صاحبة الحساب المشار إليه بتصويره ونشر مقطع الفيديو بمواقع التواصل الإجتماعى بدعوى قيامه بأفعال منافيه للآداب ، وأضافت بأن ما قام به حركة عفوية دون قصد منه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى أفعال منافية للآداب

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