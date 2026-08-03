بعد وفاة بسمة سمير بسبب خضّة الزلزال .. ما علامات نوبة الهلع

أثارت وفاة الأم بسمة سمير بسبب الزلزال حالة كبيرة من الحزن على السوشيال ميديا.

كان سبب وفاة الأم هو الشعور بحالة كبيرة من الذعر والهلع بسبب الزلزال والخوف من آثاره وبالرغم من نجاتها من الزلزال الا أن أنها رحلت عن عالمنا بسبب الاثار النفسية لهالة الخوف والهلع الناتجة عن الزلزال.

ووفقا لموقع مايو كلينك تبدأ نوبات الهلع عادةً فجأة ودون سابق إنذار وقد تحدث في أي وقت أثناء قيادة السيارة، أو التواجد في مركز التسوق، أو أثناء النوم، أو في منتصف اجتماع عمل وقد تُصاب بنوبات الهلع على فترات متباعدة أو بصورة متكررة.

وتتنوع أنماط هذه النوبات من شخص لآخر، لكن الأعراض تصل عادةً إلى ذروتها في غضون دقائق، وقد تشعر بالإرهاق والإنهاك بعد أن تهدأ نوبة الهلع.

أعراض نوبات الهلع

تتضمن نوبات الهلع عادةً بعض المؤشرات أو الأعراض مثل:

الإحساس بالهلاك أو بخطر وشيك.

الخوف من فقدان السيطرة أو الوفاة.

زيادة سرعة القلب وخفقانه بقوة.

التعرُّق.

الارتعاش أو الارتجاف.

ضيق النفس أو ضيق في الحلق.

القشعريرة.

هَبَّات الحرارة.

الغثيان.

تقلصات مؤلمة في البطن.

الشعور بألم في الصدر.

الصُّداع.

الدوخة أو الدُوار أو الإغماء.

الخَدَر أو الإحساس بالوخز.

الشعور بعدم الواقعية أو بالانفصال عن الواقع.

من أصعب ما يرتبط بنوبات الهلع الخوف المستمر من تكرارها فقد يصل الأمر إلى درجة تجعلك تتجنب مواقف أو أماكن معينة خشية أن تُصاب بنوبة هلع جديدة فيها.

علامات الخطر

إذا أصابتك أعراض نوبة الذُّعر، فاطلب المساعدة الطبية في أسرع وقت ممكن ونوبات الهلع ليست خطيرة مع أنها مزعجة بشدة لكن التعامل مع نوبات الهلع بمفردك صعب، وقد تزداد سوءًا بدون علاج.

يمكن أن تتشابه أعراض نوبات الذعر أيضًا مع أعراض مشاكل صحية خطيرة أخرى، مثل النوبة القلبية؛ ولذلك من المهم الحصول على تقييم مقدِّم الرعاية الأساسي إذا لم تكن متأكدًا مما يسبب الأعراض لديك.