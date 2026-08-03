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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يجدد التزام مصر الدائم بدعم البحرين ومساندتها على مختلف الأصعدة

الرئيس السيسي يجدد التزام مصر الدائم بدعم البحرين ومساندتها على مختلف الأصعدة
الرئيس السيسي يجدد التزام مصر الدائم بدعم البحرين ومساندتها على مختلف الأصعدة
أ ش أ

 أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مجددا التزام مصر الدائم بدعم البحرين ومساندتها على مختلف الأصعدة، مشيداً بما تتخذه القيادة البحرينية الحكيمة من إجراءات لحماية أمنها وصون مقدرات شعبها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي، اليوم /الاثنين/، من أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن الملك حمد بن عيسي استهل الاتصال بالتعبير عن تضامن البحرين وتمنياتها الصادقة لمصر عقب الزلزال الذي وقع فجر اليوم، مؤكداً وقوف المملكة إلى جانب مصر في مواجهة التحديات.

ومن جهته، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره وامتنانه لأخيه صاحب الجلالة لما أبداه من مشاعر طيبة ونبيلة تجاه مصر وشعبها.

كما أعرب السيد الرئيس عن اعتزاز مصر، قيادةً وشعباً، بعمق ومتانة العلاقات الأخوية المتميزة مع البحرين، مشيراً إلى توافق رؤى البلدين إزاء القضايا والأزمات الإقليمية، واستمرار جهودهما المشتركة لاستعادة السلام والاستقرار في المنطقة.. وأعرب كذلك عن الإدانة الكاملة للاعتداءات الإيرانية على سيادة المملكة واستقرارها.

وأضاف السفير محمد الشناوي أن الملك حمد بن عيسى أعرب عن بالغ تقديره لموقف مصر الثابت في مساندة البحرين، ولتضامنها مع دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة التحديات التي فرضتها العمليات العسكرية بالمنطقة، مؤكداً أن المملكة تبذل قصارى جهدها لتحقيق السلام والتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة تحفظ سيادة الدول العربية ومصالح شعوبها، كما شدد جلالته على الدور المحوري الذي تضطلع به مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الزعيمين بحثا، خلال الاتصال، تطورات العلاقات الثنائية، حيث تم التأكيد على التزام حكومتي البلدين بمواصلة العمل على تعزيز أطر التعاون عبر تنفيذ مخرجات زيارة ولي العهد البحريني إلى مصر في سبتمبر 2025، فضلاً عن تفعيل مخرجات الدورة الثانية للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي التي عقدت في فبراير 2025 بالمنامة، باعتبارها أحد الأطر المؤسسية الرئيسية للتعاون بين البلدين.

وفي ذات السياق، أشاد الرئيس السيسي بالرعاية التي تحظى بها الجالية المصرية في البحرين، مؤكداً اعتزاز مصر بمساهمات أبنائها في مسيرة التنمية بالمملكة الشقيقة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم البحرين القيادة البحرينية الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي

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