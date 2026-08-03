الأرصاد تزف بشرى عن موعد انكسار الموجة الحارة

بعد أيام من الأجواء شديدة الحرارة التي سيطرت على مختلف أنحاء الجمهورية، يترقب المواطنون تحسنًا نسبيًا في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مع توقعات بانحسار تدريجي للموجة الحارة وتراجع معدلات الحرارة بشكل محدود، وسط استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد الإحساس بحرارة الأجواء.

وتشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار الطقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب المناطق خلال الفترة القريبة، قبل أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا مع تحسن نسبي في الأحوال الجوية، وتأتي هذه التغيرات بالتزامن مع استمرار تأثير الكتل الهوائية الحارة، مع نشاط نسبي للرياح في بعض المناطق، فيما تظل التحذيرات قائمة من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، خاصة وقت الظهيرة، مع ضرورة الإكثار من تناول السوائل لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة.

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت أمس واليوم ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، هذه الموجة بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي، ووصلت إلى ذروتها أمس واليوم، حيث سجلت القاهرة الكبرى خلال فترة النهار درجة حرارة عظمى بلغت 39 درجة مئوية، وهي أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بنحو 4 إلى 5 درجات.

ارتفاع كبير في نسب الرطوبة نتيجة امتداد منخفض الهند الموسمي

وأضافت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز"، أنه لم يكن الارتفاع في درجات الحرارة فقط، وإنما أيضًا شهدت ارتفاعًا كبيرًا في نسب الرطوبة نتيجة امتداد منخفض الهند الموسمي، فقد تجاوزت نسب الرطوبة 95% على السواحل المطلة على البحر المتوسط، ووصلت إلى ما بين 80 و85% في القاهرة الكبرى والوجه البحري، وهو ما جعل درجة الحرارة المحسوسة في القاهرة تتجاوز 41 درجة مئوية في الظل، بينما ترتفع أكثر عند التعرض المباشر لأشعة الشمس.

ارتفاع درجات الحرارة يستمر غدًا

أوضحت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن ارتفاع درجات الحرارة يستمر غدًا، لكنه سيكون أقل حدة من اليوم بنحو درجة إلى درجتين، إذ من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية، بينما تكون المحسوسة بين 39 و40 درجة.

طقس

وأكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء، سنشهد انخفاضًا آخر في درجات الحرارة، وتحسنًا طفيفًا ونسبيًا في الأجواء، رغم استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، فمن الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل، من المتوقع أن تتراوح العظمى في القاهرة الكبرى بين 35 و36 درجة مئوية، وهي أفضل من درجات الحرارة التي سجلناها خلال ذروة الموجة.

وأشارت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه تظل الأجواء حارة رطبة إلى شديدة الحرارة رطبة، نظرًا لاستمرار الرطوبة المرتفعة، وسيكون التحسن أوضح مع نهاية الأسبوع، خاصة خلال ساعات الليل.