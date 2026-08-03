لاعب زد على رادار الأهلي..طارق السيد يفجر مفاجأة

عاد اسم الموريتاني ماتا ماجاسا، لاعب وسط نادي زد، ليتصدر المشهد خلال الساعات الماضية، بعدما تردد بقوة دخوله ضمن اهتمامات النادي الأهلي لتدعيم صفوفه في فترة الانتقالات، وهو ما فتح باب التكهنات حول مستقبل اللاعب وإمكانية انتقاله إلى القلعة الحمراء.

وأثار الإعلامي طارق السيد الجدل بعدما نشر عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" منشورا كالاتي : "الموريتاني ماتا ماجاسا لاعب زد على رادار الأهلي.

علي الجانب الاخر من المنتظر أن تنطلق منافسات الأدوار التمهيدية لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية خلال شهر سبتمبر 2026، قبل إقامة مرحلة المجموعات في الفترة من نوفمبر 2026 وحتى يناير 2027.

وتُختتم منافسات البطولتين بإقامة المباراتين النهائيتين خلال الفترة من 9 إلى 24 مايو 2027، وفقًا للجدول الزمني المعلن من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.