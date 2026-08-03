"بلومبيرج": خام الحديد يهبط لأدنى مستوى في عام بفعل مخاوف ضعف الطلب

تراجعت أسعار خام الحديد إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام، وسط مخاوف متزايدة بشأن أحد كبار المتعاملين في السوق، إضافة إلى ضعف الطلب العالمي وتدهور مؤشرات صناعة الصلب، وفقا لوكالة "بلومبيرج".

وانخفضت العقود الآجلة في سنغافورة بنسبة 2.3% إلى 93.65 دولاراً للطن، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2025، فيما هبطت العقود الأكثر تداولاً في داليان بنحو 3%.

وجاء الهبوط بعد تقارير أفادت بأن مجموعتي Vitol وCargill أوقفتا التعامل مع شركة Radiant World الخاصة، وسط مخاوف تتعلق بفواتير مزيفة، بينما تراجع بنكا Intesa Sanpaolo وصندوق Point Bonita التابع لـJefferies تعرضهما للشركة.. وردت Radiant World بأن هذه الادعاءات "غير صحيحة تماماً".

وكان خام الحديد يعاني بالفعل من ضغوط ناجمة عن تدهور أساسيات صناعة الصلب، إذ تراجعت هوامش الربحية لدى المصانع الصينية الأسبوع الماضي، وانخفض إنتاج الحديد الساخن للأسبوع الرابع.

كما هبطت أنشطة البناء في الصين إلى أدنى مستوياتها منذ بداية الجائحة، فيما انكمش النشاط الصناعي في يوليو لأول مرة منذ خمسة أشهر.

وقالت المحللة بانسي باي من Horizon Insights "إن المتعاملين قد يراقبون أي تغيّر في السيولة بعد التقارير"، لكنها أكدت عدم وجود "أي اضطرابات واضحة" في السوق الفورية حتى الآن.

وتراجعت العقود القياسية لخام الحديد بنسبة 2.3% إلى 93.70 دولاراً للطن، مواصلة سلسلة خسائر شهرية هي الأطول منذ أكثر من عام، فيما انخفضت عقود الصلب المقومة باليوان في شنجهاي.