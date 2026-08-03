قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البلطي يبدأ من 69 جنيهًا والجمبري يتراجع .. مفاجأة في أسعار الأسماك اليوم بالأسواق
برلماني: الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة لتوفير السلع وضمان جودتها وتكوين مخزون آمن
ترامب يهاجم إيران: قيادتها مخادعة بشكل لا يُصدق ولا تلتزم بكلمة
تأجيل محاكمة 53 متهما في قضية خلية القطامية لـ 15 نوفمبر
فضيحة تهز إسرائيل.. اتهام عاملين في حضانة بتعذيب الرضع وكسر ذراع طفل
رمضان عبدالمعز: الزلازل آيات للتذكير.. والمؤمن يعتبر بكل مشهد كوني ويحوّله لزيادة في الإيمان
ببدلة أنيقة واستعراض بالسلاح .. فيديو جديد يكشف المتهم بانتحال صفة قاضٍ قبل سقوطه
عطَّل حركة المرور.. القبض على شخص تعدى على ضابط شرطة في الشرقية
بعد وفاة بسمة سمير بسبب خضّة الزلزال .. ما علامات نوبة الهلع
الذهب يفاجئ الأسواق اليوم .. تحرك جديد في الأسعار بعد تراجع الدولار والنفط
بـ70 جنيه .. رسوم تسليم شهادات نجاح طلاب الثانوية العامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"بلومبيرج": خام الحديد يهبط لأدنى مستوى في عام بفعل مخاوف ضعف الطلب

"بلومبيرج": خام الحديد يهبط لأدنى مستوى في عام بفعل مخاوف ضعف الطلب
"بلومبيرج": خام الحديد يهبط لأدنى مستوى في عام بفعل مخاوف ضعف الطلب
أ ش أ

تراجعت أسعار خام الحديد إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام، وسط مخاوف متزايدة بشأن أحد كبار المتعاملين في السوق، إضافة إلى ضعف الطلب العالمي وتدهور مؤشرات صناعة الصلب، وفقا لوكالة "بلومبيرج".

وانخفضت العقود الآجلة في سنغافورة بنسبة 2.3% إلى 93.65 دولاراً للطن، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2025، فيما هبطت العقود الأكثر تداولاً في داليان بنحو 3%.

وجاء الهبوط بعد تقارير أفادت بأن مجموعتي Vitol وCargill أوقفتا التعامل مع شركة Radiant World الخاصة، وسط مخاوف تتعلق بفواتير مزيفة، بينما تراجع بنكا Intesa Sanpaolo وصندوق Point Bonita التابع لـJefferies تعرضهما للشركة.. وردت Radiant World بأن هذه الادعاءات "غير صحيحة تماماً".

وكان خام الحديد يعاني بالفعل من ضغوط ناجمة عن تدهور أساسيات صناعة الصلب، إذ تراجعت هوامش الربحية لدى المصانع الصينية الأسبوع الماضي، وانخفض إنتاج الحديد الساخن للأسبوع الرابع.

كما هبطت أنشطة البناء في الصين إلى أدنى مستوياتها منذ بداية الجائحة، فيما انكمش النشاط الصناعي في يوليو لأول مرة منذ خمسة أشهر.

وقالت المحللة بانسي باي من Horizon Insights "إن المتعاملين قد يراقبون أي تغيّر في السيولة بعد التقارير"، لكنها أكدت عدم وجود "أي اضطرابات واضحة" في السوق الفورية حتى الآن.

وتراجعت العقود القياسية لخام الحديد بنسبة 2.3% إلى 93.70 دولاراً للطن، مواصلة سلسلة خسائر شهرية هي الأطول منذ أكثر من عام، فيما انخفضت عقود الصلب المقومة باليوان في شنجهاي.

أسعار خام الحديد مؤشرات صناعة الصلب العقود الآجلة في سنغافورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل 3920 جنبها.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

حقيقة توقع وقوع زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس

هل يحدث زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس؟ البحوث الفلكية تكشف التفاصيل

تنسيق الجامعات 2026

88.9 %سياسةواقتصاد 85.9% للاعلام 87.1% للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2026

أرشيفية

البحوث الفلكية تكشف حقيقة حدوث زلزال جديد خلال الفترة المقبلة

البنزين

بعد زيادات الأسعار العالمية.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

تنسيق الجامعات 2026

لو مجموعك بين 50-60% علمي.. تعرف على الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

الذهب

الذهب نزل الحق اشتري .. سعر الجرام من عيار 21 يسجل رقماً قياسياً جديدا

بسمة سمير

ماتت وأولادها في حضنها .. سيدة تفارق الحياة بسبب فزع زلزال الفجر

ترشيحاتنا

دجيكو

دجيكو يمدد عقده مع سالكة الألماني

منتخب مصر لكرة اليد

بعد فوز الدنمارك علي فرنسا ..رسميًا.. شابات مصر يتأهلن الي ربع نهائي مونديال اليد ويواصلن كتابة التاريخ

تشيلسي

تشيلسي يضم قائد ليفربول الإنجليزي السابق

بالصور

بعد واقعة بسمة سمير.. تحذير عاجل لمرضى القلب عند الشعور بالزلزال.. وأخصائية تكشف الفئات الأكثر عرضة للخطر

بعد واقعة بسمة سمير.. تحذير عاجل لمرضى القلب عند الشعور بالزلزال.. أخصائية قلب تكشف الفئات الأكثر عرضة للخطر
بعد واقعة بسمة سمير.. تحذير عاجل لمرضى القلب عند الشعور بالزلزال.. أخصائية قلب تكشف الفئات الأكثر عرضة للخطر
بعد واقعة بسمة سمير.. تحذير عاجل لمرضى القلب عند الشعور بالزلزال.. أخصائية قلب تكشف الفئات الأكثر عرضة للخطر

بعد واقعة وفاة شابة بالمنوفية.. كيف تحافظ على هدوئك إذا شعرت بزلزال؟

الزلزال بدأ.. بعد واقعة بسمة سمير كيف تحافظ على هدوئك إذا شعرت بهزة أرضية؟
الزلزال بدأ.. بعد واقعة بسمة سمير كيف تحافظ على هدوئك إذا شعرت بهزة أرضية؟
الزلزال بدأ.. بعد واقعة بسمة سمير كيف تحافظ على هدوئك إذا شعرت بهزة أرضية؟

الموت بالخضة .. خرافة أم حقيقة؟ أخصائية قلب تحسم جدل وفاة بسمة سمير

بسمة سمير
بسمة سمير
بسمة سمير

إلهام شاهين تكشف صورا جديدة من كواليس "حين يكتب الحب"

الهام شاهين
الهام شاهين
الهام شاهين

فيديو

الشاي

قبل ما تشرب الكوب.. تحذير خطير من الشاي مجهول المصدر

فاتن بن عمر العزيزي

مأساة تهز الرياضة المغربية.. وفاة لاعبة كرة قدم غرقًا أثناء محاولة الوصول إلى سبتة

أحمد ماهر

كنت غاضبا.. أحمد ماهر يكشف كواليس تكريمه فى المهرجان القومي للمسرح.. فيديو

فيروس بوربون

فيروس نادر بلا علاج .. بوربون يهاجم الأمريكيين| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد