داليا البحيري تشارك جمهورها صورا من عطلتها الصيفية

نشرت الفنانة داليا البحيري، صور جديدة لها من عطلتها الصيفية عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وظهرت داليا البحيرى ، بإطلالة أنيقة لافته مرتدية بلوزة كت باللون الروز نسقت معها جيبه ملونه،مما حازت الصورة علي إعجاب و تفاعل متابعيها.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.