داليا البحيري تتألق بإطلالة صيفية لافتة.. ورسالة عن حب الذات تخطف الأنظار

شاركت الفنانة داليا البحيري جمهورها أحدث إطلالاتها الصيفية، من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، أثناء استمتاعها بإجازتها في إحدى المدن الساحلية.

وأرفقت داليا البحيري الصور بتعليق حمل رسالة إيجابية، إذ كتبت: “مرحلة حب الذات”

إطلالة صيفية مميزة

وظهرت داليا البحيري بإطلالة شبابية، مرتدية فستانًا صيفيًا واسعًا مزج بين اللونين البنفسجي والأزرق الفاتح، ونسقت معه إكسسوارات من الخرز الأخضر مع قلادة كبيرة، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة ومكياجًا هادئًا أبرز ملامحها الطبيعية.

وحصدت الصور تفاعلًا كبيرًا من جمهورها، الذين أشادوا بجمالها وأناقتها، وجاءت من بين التعليقات: “الجميلة”، و”صغيرتي 20 سنة”، و”كأنك عاملة حريم كريم امبارح”، و”ملامح مصرية”، و”إيه القمر ده”.

آخر أعمال داليا البحيري

وعلى الصعيد الفني، كان آخر ظهور سينمائي لداليا البحيري من خلال فيلم “أولاد حريم كريم”، الذي عُرض عام 2023، وشارك في بطولته مصطفى قمر، وخالد سرحان، وعلا غانم، وبسمة، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

كما تترقب داليا البحيري عرض مسلسل “استراحة محارب”، الذي لم يُعلن عن موعد طرحه حتى الآن، ويشارك في بطولته هاني رمزي، وعمرو عبدالجليل، ومحمد أبو داود، ومن تأليف حسام موسى وإخراج جمال عبدالحميد