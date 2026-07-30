الوكالة اللبنانية : الرئيس عون يصل إلى أنقرة ويستهل زيارته بوضع إكليل على ضريح أتاتورك قبل لقائه أردوغان

ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية أن رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، وصل إلى مطار أنقرة العسكري، اليوم الخميس، في مستهل زيارة رسمية إلى تركيا يلتقي خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعدداً من كبار المسؤولين الأتراك، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان في استقبال الرئيس عون في المطار وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، الوزير المرافق ألب أرسلان بيرقدار، ونائب والي أنقرة جم أفشين أكباي، وقائد حامية أنقرة بالوكالة العميد أيهان كالندر، ونائب رئيس بلدية أنقرة فاروق كويلوجلو، إلى جانب السفير اللبناني لدى تركيا منير عانوتي وأركان السفارة اللبنانية.

ومن المطار، توجه الرئيس عون والوفد المرافق إلى ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، حيث كان في استقباله قائد موقع "أنِت كابير". وتقدّم بين ثلة من التشريفات التركية، ووضع إكليلاً من الزهر على الضريح، قبل أن يقف دقيقة صمت إجلالاً لذكرى الراحل.