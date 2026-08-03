بعد رحيلها في هدوء.. من هي الفنانة ميرفت شقيقة نيللي

أعلنت أسرة الفنانة ميرفت، شقيقة الفنانتين نيللي وفيروز، خبر وفاتها قبل نحو شهرين في هدوء، بعيدًا عن الأضواء والإعلام.



تعد ميرفت واحدة من الوجوه الطفولية التي ظهرت في السينما المصرية خلال خمسينيات القرن الماضي، إلى جانب شقيقتيها نيللي وفيروز. اشتهرت الثلاث بمشاركتهن معًا في فيلم "عصافير الجنة" عام 1955، الذي جمعهن في تجربة فنية مميزة لم تتكرر بعدها.

اقتصرت مسيرة ميرفت الفنية على عدد محدود من الأعمال السينمائية، قبل أن تبتعد عن المجال الفني منذ سنوات طويلة، مفضّلةً حياة هادئة بعيدًا عن الشهرة والأضواء. وقد عُرف عنها أنها أشهرت إسلامها في تلك الفترة، وابتعدت تمامًا عن الظهور الإعلامي منذ ذلك الحين.