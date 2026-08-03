زيلينسكي يشدد على سعي بلاده إلى تعزيز العلاقات مع اليابان وغيرها من دول آسيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع اليابان وغيرها من دول آسيا.

وقال زيلينسكي- في تصريح أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم"- إن أوكرانيا ترغب في إقامة علاقات وثيقة مع اليابان، مُعربًا عن امتنانه للدعم الذي تقدمه إلى بلاده وررغبته في إقامة علاقات أكثر قوة من خلال اقتراح سُبل ملموسة لتعزيز التعاون الثنائي.

كما أشار إلى أن مشاركة أوكرانيا وحضورها في المؤتمرات والاجتماعات الأمنية الكبرى داخل آسيا لم يكن بالشكل الكافي الذي يعكس أهميتها، مؤكدًا أن الشعب الأوكراني أعتاد أن يرى بلاده تشارك في أحداث مهمة مثل منتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" ومؤتمر ميونخ للأمن، إلا أنه أحيانًا تغيب أوكرانيا عن المشاركة في منصات مهمة أخرى.

كما حث الدبلوماسيين والسفراء الأوكرانيين على إيجاد سُبل جديدة لتعزيز العلاقات مع كلًا من الهند والصين.

وأوضح زيلينسكي أن أوكرانيا يجب أن تجد طرق أكثر عملية لتعزيز العلاقات مع الهند وأن تسعى للحوار مع الصين، مُضيفأ أنه " إذا كانت أوكرانيا لا تريد أن تدعم الصين روسيا فقط، فعليها بناء علاقات معها بالرغم من التحديات التي يشتمل عليها هذا الأمر".