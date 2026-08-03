استجابة لضغوط أمريكية.. تل أبيب توقف عمليات الاغتيال في غزة

ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عمليات الاغتيال في قطاع غزة، في خطوة قالت إنها جاءت عقب ضغوط أمريكية طالبت تل أبيب بتقديم تفسيرات بشأن تصاعد وتيرة الضربات، إلى جانب وقفها مؤقتا.



وبحسب التقرير، نفذ الجيش الإسرائيلي منذ الخميس وحتى أمس 22 غارة في القطاع، أسفرت، وفق مصادر في غزة، عن استشهاد ما لا يقل عن 26 فلسطينيًا، بينهم أربعة أطفال.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه سيعلن لاحقًا هويات عدد من الأشخاص الذين استهدفهم بعد استكمال إجراءات التحقق.



وأضافت الصحيفة أن واشنطن، في ظل التقدم المحرز بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، طلبت من إسرائيل تفسير موجة الاغتيالات الأخيرة ووقفها، في إطار الجهود الرامية إلى إنجاح التفاهمات المتعلقة بالتهدئة.



في المقابل، أكد مصدر سياسي إسرائيلي أن تل أبيب "لن تتراجع عن نهجها في قطاع غزة"، مشددًا على أنها ستواصل التعامل مع أي تهديد يستهدف المدنيين أو الجنود الإسرائيليين.



ولفت التقرير إلى أنه منذ صدور الطلب الأمريكي، لم ينفذ الجيش الإسرائيلي هجمات استهدفت ما وصفها بـ"الأهداف الإنسانية" التابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، في أول توقف من هذا النوع منذ عدة أسابيع، وفقًا للصحيفة الإسرائيلية.