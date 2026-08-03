بإجمالي 1056 طنا من المساعدات.. الإمارات تدخل 5 قوافل إغاثية لقطاع غزة

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بدخول خمس قوافل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة خلال هذا الأسبوع، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3" التي تنفذها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها القطاع.



وضمت القوافل 74 شاحنة محملة بـ 1056 طنا من المساعدات الإنسانية المتنوعة، والتي شملت مواد غذائية، ومواد لبناء مآو مؤقتة، وأدوية ومساعدات طبية، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للأهالي داخل القطاع.

وأوضحت الوكالة، أن فريق عملية "الفارس الشهم 3" يواصل تجهيز هذه القوافل وتحريكها عبر المركز اللوجستي الإماراتي في مدينة العريش المصرية، وفق منظومة عمل متكاملة تضمن سرعة تجهيز وفرز المساعدات وتوجيهها لتصل إلى مستحقيها بشكل منتظم ومستمر.