كوريا الجنوبية: مصرع شخص وإصابة 108 خلال 24 ساعة جراء ارتفاع درجات الحرارة

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أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم /الاثنين/ مصرع شخص واحد وإصابة 108 آخرين خلال 24 ساعة جراء الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) أنه تم استقبال 108 أشخاص في 500 غرفة طوارئ بمختلف أنحاء البلاد بسبب حالات مرضية متعلقة بارتفاع درجات الحرارة، فيما لقي شخص واحد مصرعه بعدما تعرض لإعياء بسبب الموجة الحارة.

وتابعت الشبكة أن عدد حالات الوفاة المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة وصل إلى 16 حالة منذ منتصف مايو الماضي، فيما وصل عدد المصابين إلى 2025 حالة، ثلثهم من كبار السن الذين تتخطى أعمارهم 65 عاما.

وتراوحت الحالات المرضية المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة بين ضربات الشمس والتشنجات الحرارية، ووقعت معظمها في أماكن العمل المفتوحة والحقول.