16.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم /الاثنين/ 16.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 8.1 مليون، نفذت من خلال 5185 عقدا.

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - إلى 3999 نقطة، بانخفاض نسبته 0.33 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 1.19 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.93 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.51 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 106 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 35 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 42 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.