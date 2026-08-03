مصر والسعودية تؤكدان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري وتعزيز التنسيق الإقليمي

جرى اتصال هاتفي، اليوم الإثنين 3 أغسطس، بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك في إطار التشاور المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية.

تناول الوزيران مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لاحتواء التصعيد والحيلولة دون اتساع دائرة التوتر، حيث شددا على أهمية الوقف الفوري للتصعيد العسكري، وإعلاء الحلول السياسية والدبلوماسية باعتبارها السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات الإقليمية.

كما أكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق بين مصر والمملكة العربية السعودية، بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليمي ويصون مصالح دول المنطقة وشعوبها.