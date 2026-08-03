رئيس مجلس الدولة خلال اجتماعه برؤساء دوائر القضاء الإداري يشيد بمعدلات إنجاز القضايا

عقد المستشار محمود أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع المستشارين رؤساء دوائر محكمة القضاء الإداري، جرى خلاله متابعة واستعراض سير العمل في الدوائر، وبحث المقترحات التي من شأنها تيسير العمل وإزالة العقبات على النحو الذي يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.

وأعرب خلال اللقاء عن تقديره العميق للجهود المضنية التي يبذلها مستشارو دوائر محكمة القضاء الإداري في سبيل إرساء دعائم الحق والقانون، مؤكدًا دورهم المشهود في تحقيق العدالة وحماية حقوق وحريات الأفراد والمجتمع.

كما أشاد رئيس مجلس الدولة بمعدلات ونسب إنجاز القضايا المتميزة خلال المدة الماضية، موضحًا أن هذا الإنجاز يعكس تفانيًا وإخلاصًا في أداء الأمانة القضائية الملقاة على عاتقهم، مما يسهم بشكل مباشر في سرعة الفصل في الدعاوى المنظورة.

وأشار المستشار محمود أبو الدهب إلى أن مجلس الدولة يمضي بخطى ثابتة في أعمال الرقمنة واعتماد أساليب العمل التكنولوجية الحديثة، موضحًا أن التحول الرقمي الشامل وتطوير البنية التحتية المعلوماتية، أصبح ركيزة أساسية تعين القضاة على أداء رسالتهم بدقة وسرعة وفاعلية، وتواكب متطلبات العصر الحديث في تيسير إجراءات التقاضي على المواطنين.