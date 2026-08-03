محمد هنيدي يحدد مراسم عزاء شقيقه الأكبر بعد إعلان وفاته

أعلن الفنان محمد هنيدي، الإثنين، وفاة شقيقه الأكبر هشام هنيدي، وذلك عبر خاصية "الاستوري" على حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”.



وكتب هنيدي في رسالته: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله في وفاة أخي الأكبر هشام، نسألكم له الدعاء بالرحمة والمغفرة، العزاء يقتصر على صلاة الجنازة"، مطالبا الجميع بالدعاء للراحل، مشيرا إلى أن الأسرة ستكتفي بتلقي العزاء أثناء تشييع الجثمان، دون إقامة مراسم عزاء منفصلة.

وتوفي هشام، الشقيق الأكبر للفنان محمد هنيدي، بعد صراع مع المرض، في توقيت تزامن مع إقامة العرض الخاص لفيلم هنيدي الجديد «الجواهرجي»، في مشهد امتزجت فيه مشاعر الحزن بالاحتفاء بعودة الفنان إلى شاشة السينما.

