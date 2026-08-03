دوري أبطال أوروبا | سحب قرعة الملحق المؤهل إلى مرحلة الدوري

أسفرت قرعة الملحق المؤهل إلى مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، عن مواجهات حاسمة ستحدد هوية الأندية المشاركة في الموسم الجديد من البطولة القارية.

وشهد مسار الأبطال العديد من المباريات المرتقبة والتي من أبرزها مواجهتا سلتيك الاسكتلندي أمام لاسك النمساوي وكايرات ألماتي الكازاخي أو ليفسكي صوفيا البلغاري ضد أيك أثينا اليوناني.

كما شهد مسار الدوري مواجهات قوية على غرار موقعة فنربهتشه التركي أو شتورم غراتس النمساوي أمام سبارتا براغ التشيكي أو أولمبيك ليون الفرنسي ولقاء أولمبياكوس اليوناني أو نيميخن الهولندي مع أونيون سان جيلواز البلجيكي أو بودو جليمت النرويجي.