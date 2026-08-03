فينيسيوس يطالب بـ20 مليون يورو ومزايا إضافية لتجديد عقده مع ريال مدريد

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن البرازيلي فينيسيوس جونيور اشترط الحصول على راتب سنوي يبلغ 20 مليون يورو، إلى جانب مكافأة تجديد وامتيازات خاصة بحقوق الصور، للموافقة على تمديد عقده مع ريال مدريد.

وينتهي عقد فينيسيوس مع النادي الملكي في يونيو 2027، بينما لم تنجح المفاوضات المستمرة منذ أشهر في التوصل إلى اتفاق نهائي، ما أثار تكهنات حول مستقبله وربطه باهتمام عدد من الأندية الأوروبية، أبرزها آرسنال.

ووفقًا للتقرير، يسعى اللاعب أيضًا للحصول على مكافأة تجديد مماثلة لتلك التي نالها كيليان مبابي، إضافة إلى امتلاك كامل حقوق صوره التجارية، مستندًا إلى قيمته التسويقية الكبيرة وارتباطه بعقود رعاية مع 18 شركة عالمية.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة جولات جديدة من المفاوضات بين إدارة ريال مدريد وممثلي اللاعب، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يحسم ملف التجديد.