محمد العدل يوجه رسالة لجماهير الزمالك: فلوس الأهلي تخصنا.. سيبونا في حالنا

أثار المنتج ورئيس قناة الأهلي السابق محمد العدل حالة من الجدل بعد رسالته الموجهة إلى جماهير نادي الزمالك، ودعاهم خلالها إلى التوقف عن الانشغال بأخبار النادي الأهلي والتركيز على أوضاع الزمالك خلال الفترة الحالية.

وكتب العدل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": يا جدعان إحنا أحرار.. فلوس الأهلي كتير.. ندفع كتير ندفع قليل.. حاجة تخصنا، لما حد يشتكينا في فيفا ابقوا اتكلموا، واللي بياخد حقه ياخده، ما تبقاش تسلفني لما أطلب منك.

ولم يكتفِ بذلك، بل وجه رسالة مباشرة لجماهير الزمالك، قائلاً: "شاغلين نفسكم بينا ليه؟ ما تدوروا على لاعب ما دخلش المعسكر، ولا لسه مسافر، ولا له فلوس عندكم.. سيبونا في حالنا.