الأرصاد : الطقس غدًا حار رطب نهارا .. والعظمى بالقاهرة 35

حالة الطقس غدا في مصر .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الثلاثاء حارًا رطبًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا، ومائلا للحرارة رطبا على أغلب الأنحاء ليلا.

الظواهر الجوية غدا

كما يتوقع خبراء الطقس تشكل شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، مع نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

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حالة البحر المتوسط

من المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

كما يُتوقع أن تكون حالة البحرالأحمر معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين و2.5 متر وأن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة خليج السويس

أيضا يتوقع الخبراء أن حالة خليج السويس مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2.5 متر و3 أمتار وأن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 35 25

العاصمة الجديدة 35 24

6 اكتوبر 36 24

بنها 34 24

دمنهور 33 24

وادى النطرون 34 24

كفر الشيخ 34 25

بلطيم 33 24

المنصورة 34 24

الزقازيق 35 25

شبين الكوم 34 24

طنطا 34 24

دمياط 31 25

بورسعيد 31 26

الاسماعيلية 36 25

السويس 36 25

العريش 33 25

رفح 32 24

رأس سدر 37 28

نخل 37 26

كاترين 32 22

الطور 36 28

طابا 37 26

شرم الشيخ 41 29

الغردقة 40 29

الإسكندرية 32 24

العلمين 30 23

مطروح 29 25

السلوم 31 24

سيوة 36 24

رأس غارب 39 29

سفاجا 40 30

مرسى علم 39 29

شلاتين 39 29

حلايب 35 30

أبو رماد 39 28

مرسى حميرة 38 28

أبرق 39 27

جبل علبة 38 28

رأس حدربة 35 29

الفيوم 36 25

بني سويف 37 24

المنيا 38 25

أسيوط 38 26

سوهاج 42 27

قنا 45 27

الأقصر 44 29

أسوان 45 30

الوادي الجديد 41 26

أبو سمبل 43 27

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة 42 33

المدينة 47 36

الرياض 45 32

المنامة 41 33

أبوظبى 46 34

الدوحة 42 34

الكويت 46 33

دمشق 40 22

بيروت 30 27

عمان 35 22

القدس 32 22

غزة 31 25

بغداد 48 35

مسقط 35 31

صنعاء 28 17

الخرطوم 38 28

طرابلس 35 27

تونس 40 27

الجزائر 30 23

الرباط 28 19

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 35 16

إسطنبول 33 21

إسلام آباد 30 24

نيودلهى 31 26

جاكرتا 33 24

بكين 33 25

كوالالمبور 34 26

طوكيو 30 23

أثينا 35 24

روما 37 22

باريس 32 20

مدريد 34 21

برلين 33 21

لندن 27 17

مونتريال 27 19

موسكو 26 15

نيويورك 29 22

واشنطن 31 22

نواكشوط 31 25

أديس أبابا 21 13