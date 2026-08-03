ترامب : القيادة الإيرانية مراوغة بشكل لا يصدق .. ولن تمتلك سلاحًا نوويًا

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين القيادة الإيرانية بأنها "مراوغة بشكل لا يصدق"، موضحًا أنهم طلبوا عقد اجتماع ثم أعلنوا بعد ذلك بمنتهى الصراحة والفخر امتناعهم عن عقد أي مفاوضات مع الولايات المتحدة وأنهم يتعاملون فقط مع عُمان.

وقال ترامب- في تدوينة بثها عبر حسابه على منصة تروث سوشيال:- "إنهم سيتسمرون في الإدلاء بتصريحاتهم الفارغة ويقولون إنهم سيسيطرون على مضيق هرمز، في حين أنه يخضع للسيطرة الكاملة من جانب البحرية الأمريكية. سو اء اعترفت إيران بذلك أو لا، إننا نتحدث عن أزمة أوجدتها إيران منذ عقود. بمنتهى البساطة، إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا".

مُضيفًا: "إما التوصل إلى اتفاق مع إيران أو استسلامها بشكل كامل".