مع بدء تنسيق الجامعات للعام الدراسي 2026 - 2027، يتزايد اهتمام طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بالتعرف على مصروفات الجامعات الخاصة والأهلية، في ظل البحث عن مؤسسة تعليمية تجمع بين جودة الدراسة وتكاليف مناسبة.

مصروفات الجامعات الخاصة والأهلية 2026

وتعد قيمة المصروفات الدراسية أحد أهم العوامل التي يعتمد عليها الطلاب عند اختيار الجامعة، إلى جانب جودة البرامج الأكاديمية وفرص التدريب وسهولة سداد الرسوم.

وخلال السنوات الأخيرة، توسعت الجامعات الخاصة والأهلية في تقديم برامج دراسية متنوعة بمصروفات متفاوتة، مع إتاحة أنظمة مرنة للتقسيط، بما يمنح الطلاب فرصة الالتحاق بالتخصصات التي يرغبون فيها دون تحمل أعباء مالية كبيرة دفعة واحدة.

مصروفات الجامعات الخاصة والأهلية

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

تعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من الجامعات التي توفر عددا من الكليات برسوم دراسية مناسبة، وجاءت أبرز المصروفات على النحو التالي:

كلية الآثار والإرشاد السياحي: 40 ألف جنيه.

كلية التربية الخاصة: 40 ألف جنيه.

كلية الإعلام: 55 ألف جنيه.

كلية التمريض: 55 ألف جنيه.

كلية الإدارة: 60 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 75 ألف جنيه.

جامعة بدر بأسيوط

تقدم جامعة بدر بأسيوط مجموعة من البرامج الدراسية برسوم تنافسية، حيث تبدأ المصروفات من 48 ألف جنيه، وجاءت أبرزها:

كلية الاقتصاد: 48 ألف جنيه.

كلية اللغات والترجمة: 48 ألف جنيه.

كلية التمريض: 50 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 50 ألف جنيه.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 65 ألف جنيه.

كلية الطب البيطري: 65 ألف جنيه.

مصروفات الجامعات الخاصة والأهلية

الجامعة المصرية الصينية

توفر الجامعة المصرية الصينية عددا من البرامج الأكاديمية برسوم مناسبة، أبرزها:

كلية القانون: 48 ألف جنيه.

كلية الإعلام: 53 ألف جنيه.

كلية الاقتصاد: 60 ألف جنيه.

كلية التمريض: 60 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 70 ألف جنيه.

جامعة وادي النيل

تشمل أبرز المصروفات الدراسية بجامعة وادي النيل:

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 56 ألف جنيه.

كلية التمريض: 58 ألف جنيه.

كلية الصيدلة: 110 آلاف جنيه.

كلية طب الفم والأسنان: 139 ألف جنيه.

جامعة 6 أكتوبر

تضم الجامعة عددا من الكليات ذات الرسوم المتوسطة، ومن بينها:

كلية التمريض: 58 ألف جنيه.

كلية الإعلام: 58 ألف جنيه.

كلية اللغات والترجمة: 60 ألف جنيه.

كلية الاقتصاد: 66 ألف جنيه.

جامعة القاهرة الأهلية

تقدم جامعة القاهرة الأهلية برامج أكاديمية متنوعة، وجاءت أبرز الرسوم كالتالي:

كلية التمريض: 60 ألف جنيه.

كلية الأعمال: 60 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 80 ألف جنيه.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 80 ألف جنيه.

جامعة طنطا الأهلية

تبدأ المصروفات في بعض برامج جامعة طنطا الأهلية من 40 ألف جنيه، وتشمل:

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية: 40 ألف جنيه.

كلية الأعمال: 45 ألف جنيه.

كلية الألسن: 50 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 80 ألف جنيه.

جامعة بنها الأهلية

جاءت أبرز مصروفات الكليات بجامعة بنها الأهلية على النحو التالي:

كلية التجارة وإدارة الأعمال: 50 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 75 ألف جنيه.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 75 ألف جنيه.

كلية الطب البيطري: 80 ألف جنيه.

جامعة المنيا الأهلية

تضم الجامعة عددا من الكليات ذات الرسوم المناسبة، أبرزها:

كلية الإعلام: 40 ألف جنيه.

كلية الحاسبات: 70 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 75 ألف جنيه.

كلية الصيدلة: 100 ألف جنيه.

جامعة النيل الأهلية

تقدم جامعة النيل الأهلية برامج متخصصة في المجالات التكنولوجية والهندسية، وجاءت أبرز الرسوم كالتالي:

كلية الهندسة: 96 ألف جنيه.

كلية إدارة الأعمال: 152 ألف جنيه.

كلية التكنولوجيا الحيوية: 183 ألف جنيه.

كلية علوم الحاسب: 193 ألف جنيه.

مصروفات الجامعات الخاصة والأهلية

هل تتيح الجامعات سداد المصروفات بالتقسيط؟

تسمح معظم الجامعات الخاصة والأهلية بسداد المصروفات الدراسية على دفعتين أو أكثر خلال العام الدراسي، مع اختلاف نظام السداد من جامعة إلى أخرى.

وتشترط بعض الجامعات سداد جزء من الرسوم عند التقديم، ثم تقسيط المبلغ المتبقي على بداية كل فصل دراسي.

كما توفر بعض الجامعات برامج تمويل وتقسيط بالتعاون مع البنوك وشركات التمويل، وهو ما يمنح الطلاب وأولياء الأمور مرونة أكبر في سداد الرسوم.

لذلك ينصح بالاطلاع على لائحة المصروفات ونظام السداد الخاص بكل جامعة قبل استكمال إجراءات التقديم، للتعرف على قيمة الأقساط والمواعيد المحددة للسداد.