رابط التسجيل في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، على أن يتم تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، خلال الفترة من الأربعاء 5 أغسطس 2026 وحتى الأحد 9 أغسطس 2026، وذلك وفقًا للحد الأدنى المعلن لكل شعبة وعدد الطلاب المستحقين للتقديم.



المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026



يستطيع طلاب الثانوية العامة تسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني 2026 عبر الرابط الرسمي: https://tansik.digital.gov.eg



ويُعد تنسيق الجامعات 2026 الخطوة الأساسية أمام الطلاب للالتحاق بالكليات والمعاهد الحكومية، حيث يتيح الموقع إمكانية تسجيل وتعديل الرغبات بسهولة طوال فترة المرحلة.

كيفية تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات 2026

إتاحة الخدمة داخل معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية خلال أيام المرحلة الأولى، يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا.

إمكانية تسجيل رغبات تنسيق الجامعات 2026 من خلال الحاسب الشخصي على مدار 24 ساعة يوميًا طوال فترة المرحلة، بما في ذلك الإجازات الرسمية.

يحق للطالب تعديل الرغبات أكثر من مرة حتى موعد غلق باب التسجيل، ويتم اعتماد آخر تعديل تم حفظه على الموقع.

تستمر فترة تسجيل الرغبات لمدة خمسة أيام لكل مرحلة من مراحل التنسيق.

آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق الجامعات 2026

أكدت وزارة التعليم العالي أن آخر موعد لتسجيل أو تعديل الرغبات في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 هو الساعة السابعة مساءً في اليوم الأخير للمرحلة، لذا يُنصح الطلاب بسرعة الانتهاء من إدخال الرغبات ومراجعتها قبل غلق الموقع.

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