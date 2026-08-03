إلهام وجدي لصدى البلد: لم أجرِ عمليات تجميل.. وهذه مواصفات شريك حياتي المثالي.. فيديو

أكدت الفنانة إلهام وجدي أنها لم تخضع لأي عمليات تجميل طوال مشوارها، مشيرة إلى أنها تؤمن بالظهور الطبيعي وتحب الحفاظ على ملامحها كما هي، رغم أنها لا تعارض فكرة اللجوء إلى التجميل في بعض الحالات.

وخلال ندوة خاصة بموقع صدى البلد الإخباري، قالت إلهام وجدي: "أنا مش ضد عمليات التجميل لو حد عايز يعدل حاجة بسيطة، لكن أنا بحب شكلي يكون زي ما أنا، وعمري ما فكرت أعمل عمليات تجميل."، مؤكدة أن الثقة بالنفس والرضا عن الشكل الطبيعي من أهم أسباب عدم تفكيرها في هذا الأمر.

وأضافت أن كل شخص حر في اختياراته طالما يشعر بالراحة مع نفسه، لافتة إلى أن عمليات التجميل أصبحت منتشرة بشكل كبير في الوسط الفني وخارجه، لكنها تفضل الحفاظ على طبيعتها وعدم تغيير ملامحها.

وتحدثت إلهام وجدي أيضًا عن حياتها الشخصية، مؤكدة أنها ليست مرتبطة في الوقت الحالي، ولا تعيش أي قصة حب، مشيرة إلى أن الارتباط بالنسبة لها يحتاج إلى توافر العديد من المقومات حتى ينجح ويستمر.

وكشفت عن مواصفات شريك حياتها المستقبلي، مؤكدة أنها لا تهتم بالمظاهر بقدر اهتمامها بالصفات الإنسانية، وقالت إن الرجل الذي تتمنى الارتباط به يجب أن يكون متفاهمًا، وداعمًا لطموحها، وصديقًا قبل أن يكون زوجًا، إلى جانب تمتعه بالنضج وتحمل المسؤولية.

وأوضحت أن العلاقة الناجحة تقوم على أسس واضحة، في مقدمتها التفاهم والراحة النفسية والثقة المتبادلة والمودة والاحترام، مؤكدة أن هذه القيم هي الضمان الحقيقي لاستمرار أي علاقة بعيدًا عن الخلافات أو الضغوط.

واختتمت الفنانة حديثها بالتأكيد على أن الاستقرار العاطفي لا يعتمد على المظاهر أو الإمكانيات المادية فقط، وإنما على وجود شخص يمنح شريكته الدعم والاحتواء ويشاركها تفاصيل الحياة بروح الصداقة والمحبة، وهو ما تبحث عنه في شريك حياتها المستقبلي.