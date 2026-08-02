العظمى تتخطى 45 درجة في الظل.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غدًا استمرار الأجواء الصيفية الحارة، مع ارتفاع نسب الرطوبة على معظم أنحاء الجمهورية، ليسود طقس مائل للحرارة رطب خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يتحول إلى شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب المحافظات، في حين يكون الطقس حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة رطبًا خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر.

وأكدت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية، لتكون أعلى من القيم المسجلة في الظل، مع استمرار نشاط الرياح على عدد من المناطق، الأمر الذي يسهم في تلطيف الأجواء نسبيًا في الأماكن المكشوفة، رغم استمرار الموجة الحارة.



حالة الطقس غدًا

تشير توقعات هيئة الأرصاد إلى أن البلاد ستشهد طقسًا مائلًا للحرارة رطبًا في الساعات الأولى من الصباح، قبل أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا مع شروق الشمس، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء.

أما المناطق الساحلية الشمالية، فتشهد طقسًا حارًا رطبًا، بينما تنخفض درجات الحرارة نسبيًا خلال ساعات الليل، ليسود طقس مائل للحرارة مع استمرار تأثير الرطوبة، وهو ما يزيد من الشعور بالدفء حتى بعد غروب الشمس.

وأوضحت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة يرفع درجة الحرارة المحسوسة عدة درجات عن الحرارة المقاسة في الظل، وهو ما يزيد من الإحساس بالإجهاد الحراري، خاصة خلال ساعات الظهيرة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى في الظل، إلى جانب درجات الحرارة المحسوسة المتوقعة، والتي جاءت على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 37 درجة مئوية، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 39 درجة.

العظمى 37 درجة مئوية، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 39 درجة. الوجه البحري: العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة.

العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة. السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 درجة، والمحسوسة 33 درجة.

العظمى 30 درجة، والمحسوسة 33 درجة. السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 33 درجة، والمحسوسة 36 درجة.

العظمى 33 درجة، والمحسوسة 36 درجة. شمال الصعيد: العظمى 40 درجة، والمحسوسة 42 درجة.

العظمى 40 درجة، والمحسوسة 42 درجة. جنوب الصعيد: العظمى 45 درجة، بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى 46 درجة، لتسجل أعلى درجات الحرارة على مستوى الجمهورية.

وتؤكد هذه القراءات استمرار الأجواء شديدة الحرارة، خاصة في محافظات الصعيد، مع ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة.

شبورة مائية في ساعات الصباح

وأشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على عدد من الطرق، تشمل مناطق شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، إضافة إلى مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأكدت أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية خلال الساعات الأولى من الصباح.



ونصحت قائدي المركبات بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات المقررة، وترك مسافات أمان كافية بين السيارات لتجنب الحوادث.

فرص لسحب منخفضة ورذاذ خفيف

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية فرصًا ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وقد ينتج عن هذه السحب سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، دون أن يؤثر ذلك على الأنشطة اليومية أو حركة التنقل.

وأكدت الهيئة أن هذه الظاهرة تعد محدودة التأثير، ولن يصاحبها أي تغيرات جوهرية في حالة الطقس.

نشاط للرياح على أغلب الأنحاء

تشهد أغلب أنحاء الجمهورية نشاطًا ملحوظًا للرياح على فترات متقطعة، حيث تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة.

وأوضحت الهيئة أن هذه الرياح ستعمل على تلطيف الأجواء نسبيًا، خاصة في المناطق المكشوفة، وهو ما يخفف من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال النهار.

ورغم ذلك، فإن تأثير الرطوبة سيظل حاضرًا، ما يجعل الشعور بالحرارة أعلى من القيم الفعلية المسجلة.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

لفتت هيئة الأرصاد إلى أن نشاط الرياح قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة، خاصة بالسواحل الشمالية الغربية، وصحراء مطروح، وكذلك مناطق حلايب وشلاتين وجنوب الصحراء الشرقية.

وأشارت إلى أن هذه الظاهرة ستكون متقطعة، لكنها قد تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق الصحراوية والمفتوحة.

ونصحت الهيئة المواطنين، خاصة مرضى الحساسية والجهاز التنفسي، بتوخي الحذر وارتداء الكمامات عند الضرورة، مع تجنب التعرض المباشر للأتربة.

اضطراب نسبي في حالة البحر

كما توقعت الهيئة نشاطًا للرياح على عدد من الشواطئ الشمالية، تشمل:

السلوم

مطروح

العلمين

الإسكندرية

بلطيم

جمصة

بورسعيد

دمياط

العريش

وأوضحت أن هذا النشاط سيؤدي إلى ارتفاع الأمواج، حيث يتراوح ارتفاعها بين 1.5 متر و2.25 متر، وهو ما يستوجب توخي الحذر أثناء ممارسة الأنشطة البحرية والصيد.



نصائح مهمة خلال الموجة الحارة

مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة، تنصح الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتباع عدد من الإرشادات للحفاظ على سلامتهم، من بينها:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الظهيرة.

الإكثار من شرب المياه والسوائل لتعويض فقدان الجسم للسوائل.

ارتداء الملابس القطنية الفاتحة والفضفاضة.

استخدام أغطية الرأس أو المظلات عند الخروج نهارًا.

توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة المائية.

متابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة لمعرفة أي تحديثات على حالة الطقس.

وأكدت الهيئة أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة، مع ضرورة تجنب المجهود البدني الشاق خلال فترات الذروة، حفاظًا على الصحة العامة.