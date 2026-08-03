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الإشراف العام
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أخبار البلد

93.2% للطب 87.9% للهندسة.. مؤشرات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات
حسام الفقي

تنسيق الجامعات 2026، أُعلنت رسميًا وزارة التعليم العالي انطلاق المرحلة الاولي من تنسيق الجامعات 2026، يوم الاربعاء القادم ويستمر لمدة 5 ايام.

وفي أعقاب بدء تسجيل الرغبات للمرحلة الاولي من تنسيق الجامعات 2026، تصدرت كلمة "مؤشرات تنسيق الجامعات 2025" محركات البحث وخاصة "جوجل"، مع بدء الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن توقعات الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد.

مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2026


تستعد وزارة التعليم العالي لإطلاق أعمال تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2026خلال أيام، وسط حالة من الترقب بين الطلاب في الشعب الثلاث: علمي علوم – علمي رياضة – أدبي، للتعرف على مؤشرات القبول والحدود الدنيا للكليات المختلفة.

وتستند التوقعات إلى نسب النجاح وشرائح المجاميع، التي تُحدد وفقًا لنتيجة الثانوية العامة لهذا العام.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026

ينشر موقع صدى البلد فيما يلي توقعات ومؤشرات تنسيق الجامعات 2026، والتي يمكن اعتبارها نموذجًا استرشاديًا حتى ظهور التنسيق الرسمي:

كلية الطب البشري: 93.2%

كلية طب الأسنان: 92.8%

كلية الصيدلة: 91.8%

كلية العلاج الطبيعي: 91.3%

كلية الهندسة: 88.7%

كلية الحاسبات والمعلومات (شعبة رياضة): 83.41%

كلية التمريض: 84.41%

كلية الألسن: 84.41%

كلية الآثار: 78%

كلية الإعلام: 83.17%

كلية السياسة والاقتصاد: 85.12%

كلية الآداب: 60.85%

كلية التجارة: 68.70%

تنسيق الجامعات 2026 تنسيق الجامعات وزارة التعليم العالي انطلاق المرحلة الاولي المرحلة الاولي المرحلة الاولي من تنسيق الجامعات

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