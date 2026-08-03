مكتب نتنياهو : أبلغنا واشنطن بملاحظاتنا بشأن اتفاق نزع سلاح حماس بغزة

كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن إسرائيل أبلغت الإدارة الأمريكية بملاحظاتها بشأن اتفاق نزع سلاح حركة "حماس" ضمن المرحلة التالية من خطة السلام في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي دورون سبيل مان، في تصريح لشبكة (سي بي إس نيوز) الأمريكية: "أبلغت إسرائيل المسؤولين الأمريكيين بملاحظاتها ومخاوفها بشأن الإطار المقترح. وأن النسخة المنشورة عن الاتفاق لا تعكس مواقف إسرائيل.

ودعا رئيس مكتب نتنياهو إلى أن يكون نزع سلاح حماس ملموسًا بصورة أكبر، عقب أن أعلنت الحركة يوم الجمعة الماضي أنها ستتخلى عن سلاحها بموجب خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لصالح لجنة الحكم الفلسطينية الانتقالية التي ستُشكل في قطاع غزة.

ولفتت (سي بي إس نيوز) إلى أن هذا الموقف أحدث مؤشرا على تصاعد التوتر بين ترامب ونتنياهو، الذي يواجه معركة انتخابية شرسة في أكتوبر المقبل، ويروّج بقوة لعلاقته مع الرئيس الأمريكي الذي التقاه مجدداً الأسبوع الماضي.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية عن مصدر سياسي: إن إسرائيل لن تنسحب من الخط الحالي لتواجد قواتها في قطاع غزة وستستمر في إحباط أي تهديد محتمل.. وذلك تعليقا على ما أعلنه مجلس السلام بشأن غزة لتنفيذ خطة ترامب للسلام تدريجيا؛ وأن تخضع للرقابة الدولية لنزع سلاح حركة "حماس" وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من القطاع.

على صعيد متصل.. أبدى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ تقييما متفائلا لاتفاق "نزع سلاح حماس".. وقال "أرى العديد من العناصر الإيجابية في جهود مجلس السلام، برعاية الرئيس دونالد ترامب وقيادته.. أعتقد أن خطته المؤلفة من 20 نقطة، والتي اعتمدها مجلس الأمن، تمضي قدما الآن في تنفيذ المبادئ التوجيهية والاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها، وهى خطوة إيجابية للغاية مع التحفظ الواضح؛ وهو ضرورة نزع سلاح حماس؛ وآمل أن يتم نزع سلاحها بالكامل".

وأضاف: إنه بتشكيل حكومة من التكنوقراط؛ وجهود الأمريكيين والرئيس ترامب، والرئيس التنفيذي لمجلس السلام بشأن غزة نيكولاي ملادينوف، يمكن أن تجلب رؤية للأمل لشعب غزة ولإسرائيل".