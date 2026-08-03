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بعد وفاة شقيقه .. إلغاء العرض الخاص لفيلم محمد هنيدي الجواهرجي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد وفاة شقيقه .. إلغاء العرض الخاص لفيلم محمد هنيدي الجواهرجي

بعد وفاة شقيقه.. إلغاء العرض الخاص لفيلم محمد هنيدي الجديد "الجواهرجي"
بعد وفاة شقيقه.. إلغاء العرض الخاص لفيلم محمد هنيدي الجديد "الجواهرجي"
أوركيد سامي

شهد فيلم "الجواهرجي"، بطولة الفنان محمد هنيدي، تطورًا مفاجئًا قبل ساعات من انطلاق عرضه الخاص، بعدما تقرر إلغاء الفعالية حدادًا على وفاة شقيق الفنان، في لفتة إنسانية من صناع العمل، الذين فضلوا تأجيل الاحتفال بالفيلم احترامًا للظروف العائلية التي يمر بها هنيدي.

وكان من المقرر إقامة العرض الخاص للفيلم بحضور أبطاله وصناعه وعدد كبير من نجوم الفن والإعلام، إلا أن الشركة المنتجة أعلنت إلغاء الحدث، مع تقديم خالص التعازي للفنان محمد هنيدي وأسرته، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن أي ترتيبات جديدة تتعلق بالفيلم إذا لزم الأمر.

ويأتي فيلم "الجواهرجي" بعد فترة انتظار طويلة، إذ يعد واحدًا من أبرز الأعمال الكوميدية المنتظرة، خاصة أنه يجمع محمد هنيدي بعدد من النجوم الذين يقدمون شخصيات متنوعة داخل إطار اجتماعي كوميدي، يعتمد على المواقف الساخرة والمفارقات التي تدور في عالم تجارة المجوهرات والعلاقات الإنسانية.

الفيلم من تأليف الكاتب عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين، بينهم لبلبة، وأحمد السعدني، وتارا عماد، وباسم سمرة، وعارفة عبد الرسول، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، في عمل يسعى إلى تقديم جرعة من الكوميديا الممزوجة بالدراما الإنسانية.

ومن أبرز المحطات التي شهدها الفيلم خلال مراحل إنتاجه، مشاركة الفنان الراحل أحمد حلاوة، الذي رحل عن عالمنا قبل الانتهاء من تصوير جميع مشاهده، الأمر الذي وضع صناع العمل أمام تحدٍ كبير لاستكمال الشخصية التي كان يقدمها ضمن أحداث الفيلم.

وبذل المخرج إسلام خيري جهودًا كبيرة لإيجاد حلول فنية تضمن الحفاظ على تسلسل الأحداث واستكمال الدور بصورة تحترم أداء الفنان الراحل، مع الحرص على عدم الإخلال بالسياق الدرامي للعمل، وهو ما تطلب إعادة ترتيب بعض المشاهد والاستعانة بمعالجات إخراجية مناسبة.

ويترقب الجمهور طرح "الجواهرجي" في دور العرض، خاصة أنه يمثل عودة لمحمد هنيدي إلى البطولة السينمائية في عمل كوميدي جديد، وسط توقعات بأن يحظى بإقبال جماهيري كبير، نظرًا للشعبية الواسعة التي يتمتع بها هنيدي، إلى جانب مشاركة مجموعة من النجوم أصحاب الخبرات المتنوعة.

ويأمل صناع الفيلم أن يحقق العمل النجاح المنتظر عند عرضه للجمهور، بعد رحلة إنتاج شهدت العديد من التحديات، كان أبرزها استكمال تصوير مشاهد الفنان الراحل أحمد حلاوة، وصولًا إلى قرار إلغاء العرض الخاص في اللحظات الأخيرة بسبب وفاة شقيق محمد هنيدي، في موقف إنساني غلبت فيه مشاعر الحزن على أجواء الاحتفال، مع استمرار الاستعداد لطرح الفيلم أمام الجمهور في موعده المقرر، ما لم يتم الإعلان عن أي تغييرات جديدة.

فيلم الجواهرجي اخبار الفن نجوم الفن

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