البحوث الفلكية : نحتاج تعيينات جديدة .. ولدينا أحدث الأجهزة وأفضل العلماء في الشرق الأوسط

أكد الدكتور باسم نبوي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن المعهد يضم 7 فروع على مستوى الجمهورية، ويعمل به نحو 240 باحثًا فقط، مشيرًا إلى أن المعهد في حاجة إلى تعيين باحثين جدد، وأنه سبق التقدم بعدة طلبات في هذا الشأن، لكنها لم تلق استجابة حتى الآن.

وقال رئيس المعهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إن مصر تمتلك نخبة من العلماء على أعلى مستوى في منطقة الشرق الأوسط، كما تمتلك أحدث الأجهزة والتقنيات في مجال رصد الزلازل والبحوث الفلكية، إلا أن التحدي الأكبر يتمثل في نقص أعداد الباحثين.

وفي السياق ذاته، أوضح أن الزلزال الذي شعر به عدد من المواطنين اليوم بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر، لافتًا إلى أن الإحساس بالهزة الأرضية تفاوت بحسب البعد عن مركزها، كما كان أكثر وضوحًا في الأدوار المرتفعة.

وأضاف أن قيادات الدولة تواصلت مع المعهد فور وقوع الزلزال، وتم الانتقال إلى مقر المعهد في تمام الساعة الثالثة لمراجعة وتدقيق بيانات الهزة الأرضية، مؤكدًا أن فرق الرصد تعاملت مع الحدث منذ اللحظات الأولى.