الاستيقاظ فجأة على اهتزاز السرير أو حركة غير معتادة في المنزل من أكثر اللحظات التي تثير الذعر، ومع تكرار الحديث عن الهزات الأرضية خلال الأيام الأخيرة، يؤكد خبراء الحماية المدنية والصحة النفسية أن الهدوء في أول ثوانٍ هو أهم عامل للنجاة، بينما قد تؤدي ردود الفعل العشوائية إلى إصابات خطيرة.

إذا استيقظت على زلزال.. افعل هذه الأشياء فورًا وتجنب هذه الأخطاء

في هذا التقرير، نستعرض ما يجب فعله فورًا إذا استيقظت على زلزال، وما الأخطاء التي يجب تجنبها تمامًا، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

أول 10 ثوانٍ.. ماذا تفعل فورًا؟

عند الشعور بالاهتزاز أثناء النوم:

ابقَ هادئًا قدر الإمكان ولا تقفز من السرير فجأة.

انظر سريعًا حولك لتتأكد من عدم وجود أشياء ثقيلة قد تسقط.

إذا كنت في سرير آمن بعيد عن النوافذ والمكتبات الثقيلة، ابقَ مكانك وغطِّ رأسك بوسادة.

إذا كان السرير بجوار نافذة أو جسم قابل للسقوط، تحرك بحذر إلى أقرب مكان آمن داخل الغرفة.

أين تحتمي داخل المنزل؟

يوصي الخبراء بالاحتماء في أحد الأماكن التالية:

تحت طاولة قوية.

بجوار جدار داخلي بعيد عن الزجاج.

في ممر داخلي بعيد عن الأثاث الثقيل.

وتجنب الوقوف قرب النوافذ أو الشرفات أو وحدات التخزين المرتفعة.

أخطاء شائعة قد تعرضك للخطر

كثير من الإصابات تحدث بسبب الذعر لا بسبب الزلزال نفسه. من أخطر الأخطاء:

الجري نحو السلالم

قد تفقد توازنك أو تتعرض للتدافع.

استخدام المصعد

قد يتوقف فجأة بسبب انقطاع الكهرباء.

القفز من الشرفة أو النافذة

وهو من أخطر التصرفات على الإطلاق.

إشعال النار أو الولاعات

قد يوجد تسرب غاز دون أن تشعر.

الصراخ والهلع

يزيد التوتر ويصعّب اتخاذ القرار الصحيح.

إذا كان معك أطفال

الأطفال يلتقطون خوف الكبار بسرعة، لذلك:

تحدث بصوت منخفض وواثق.

احتضن الطفل واطلب منه الجلوس أو الاحتماء بجوارك.

لا تتركه وحده أثناء الهزة.

بعد انتهاء الزلزال، طمئنه بأن الموقف انتهى وأنكم بأمان.

ماذا تفعل بعد انتهاء الهزة؟

بعد توقف الاهتزاز:

انتظر ثوانٍ للتأكد من انتهاء الحركة.

افحص المنزل سريعًا بحثًا عن:

تسرب غاز.

شرر كهربائي.

تشققات خطيرة.

افتح بابًا أو نافذة إذا شعرت بوجود رائحة غاز.

ارتدِ حذاء قبل المشي لتجنب الزجاج المكسور.

تابع البيانات الرسمية ولا تعتمد على الشائعات.

هل يجب الخروج فورًا من المنزل؟

ليس دائمًا. إذا كان المبنى سليمًا ولم تظهر علامات خطر واضحة، فقد يكون البقاء في مكان آمن أفضل من النزول أثناء حالة الفوضى. أما إذا لاحظت تصدعًا شديدًا أو ميلًا واضحًا أو سمعت أصوات انهيار، فاخرج بهدوء عبر السلالم بعد توقف الهزة.

كيف تحافظ على هدوئك النفسي؟

ينصح أخصائيو الصحة النفسية بتجربة هذه الخطوات البسيطة:

خذ شهيقًا ببطء لمدة 4 ثوانٍ.

احبس النفس ثانيتين.

أخرج الزفير ببطء لمدة 6 ثوانٍ.

كرر ذلك 5 مرات.

هذه الطريقة تساعد على تهدئة الجهاز العصبي وتقليل تسارع ضربات القلب.

متى تطلب المساعدة الطبية؟

إذا استيقظت على زلزال.. افعل هذه الأشياء فورًا وتجنب هذه الأخطاء

اتصل بالإسعاف إذا شعرت بعد الزلزال بـ:

ألم شديد في الصدر.

ضيق تنفس واضح.

إغماء أو دوخة شديدة.

خفقان غير طبيعي مستمر.

إصابة نتيجة سقوط جسم أو تعثر.

حقيبة طوارئ ينصح بتجهيزها مسبقًا

وجود حقيبة صغيرة قرب السرير يوفر وقتًا ثمينًا، ويُفضل أن تحتوي على: