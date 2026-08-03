بعد نجاح YOUD في رأس الحكمة .. الأهلي صبور تطلق أحدث مراحل المشروع "يود البحر" ، بشاليهات صف أول على البحر بخدمات فندقية مع إطلالات مباشرة

وحدات Ready to Move جاهزة للاستلام الفوري بأسعار تبدأ من 6 ملايين جنيه

وفّر حتى 50% من قيمة وحدتك مع عرض "مقدمك هو خصمك"

إطلالات مباشرة على البحر لنحو 87% من الوحدات

مع التحول الكبير الذي تشهده رأس الحكمة لتصبح واحدة من أكثر الوجهات جذبًا للاستثمار والسياحة في المنطقة، تواصل الأهلي صبور تقديم فرص تملك استثنائية تلبي تطلعات العملاء الباحثين عن منتج عقاري يجمع بين قوة الموقع، وجودة التنفيذ، والقيمة الاستثمارية، وأسلوب الحياة الساحلية المتكامل.

ويأتي مشروع YOUD ليجسد هذه الرؤية، بعدما رسّخ مكانته كإحدى الوجهات الساحلية الواعدة بفضل تقدمه الملحوظ في التنفيذ، مع تسليم نحو 600 وحدة، وتنفيذ أكثر من 700 وحدة أخرى، واستعداد أكثر من 50 أسرة لاستلام وحداتهم خلال شهر أغسطس القادم قبل مواعيدها الأصلية بنحو 3 سنوات.

واستكمالًا لهذا النجاح، تطلق الشركة أحدث مراحل المشروع "يود البحر" بشاليهات صف اول على البحر بخدمات فندقية، مدعومة بعرضها الاستثنائي "مقدمك هو خصمك"، الذي يمنح العملاء خصمًا يعادل قيمة المقدم؛ فكلما زادت قيمة المقدم، زادت قيمة الخصم بنفس النسبة، حتى يصل إلى 50% من قيمة الوحدة، مع إمكانية تقسيط المقدم على 3 أشهر، وبأسعار تبدأ من 11 مليون جنيه. كما تطرح الشركة، بالتزامن مع ذلك، لتمنح العملاء فرصة الاستمتاع بالساحل الشمالي هذا الصيف دون انتظار.

YOUD مشروع صُمم ليستفيد من قطعة أرض استثنائية...

لم يكن نجاح YOUD وليد الصدفة، بل بدأ من قطعة أرض استثنائية عند الكيلو 187 برأس الحكمة، تمتد على مساحة 164 فدانًا بواجهة شاطئية تصل إلى 1,050 مترًا. ويتميز المشروع بمخطط عمراني فريد يستفيد من طبيعة الأرض ذات الشكل المثلث المقلوب وتدرجها عبر ستة مستويات، بما يضمن إطلالات مباشرة على البحر لنحو 87% من الوحدات، مع الحفاظ على الخصوصية والكثافات المنخفضة.

ويكمن سر تميز YOUD الحقيقي في طبيعة هذه الأرض نفسها؛ إذ يقع الضلع الأكبر والأعرض من المشروع مباشرة على البحر، وهو ما يُعد ميزة نادرة في مشروعات الساحل الشمالي. فقد أتاح ذلك تخصيص ما يقرب من 50 فدانًا كاملة كواجهة بحرية مفتوحة وغير قابلة للبناء، لتصبح امتدادًا طبيعيًا للبحر أمام المشروع، بدلًا من أن تقتصر الإطلالات على شريط ساحلي ضيق كما هو معتاد في كثير من المشروعات الأخرى. وبفضل هذه الطبيعة الاستثنائية، أصبح الجزء الأكبر من المشروع مفتوحًا بالكامل على البحر، بينما تتكامل هذه التجربة مع شبكة من اللاجونز والمساحات الخضراء الممتدة في مختلف أنحاء المشروع، لتصبح المياه العنصر البصري المسيطر من معظم نقاطه، وتمنح السكان تجربة ساحلية استثنائية يصعب تكرارها.

كما يقدم YOUDمفهومًا متكاملًا للحياة الساحلية من خلال تنوع وحداته بين الشاليهات، والـ Beach Houses، والتوين هاوس، والفيلات المستقلة، إلى جانب الفندق والمنطقة التجارية والخدمات الترفيهية.

وبعد نجاح ..YOUD يأتي أحدث إطلاق: يود البحر

استكمالًا لهذا النجاح، تطلق الأهلي صبور أحدث مراحل المشروع "يود البحر"، والتي تقدم مفهومًا جديدًا للشاليهات الفندقية في رأس الحكمة. وتضم المرحلة مجموعة من Premium First Row Chalets، تتميز بـ Double View يجمع بين إطلالات مباشرة على البحر واللاجون، لتمنح عددًا أكبر من العملاء فرصة الاستمتاع بالصف الأول على البحر، بدلًا من اقتصاره على الفيلات فقط.

وتتنوع الوحدات بين شاليهات بغرفة نوم واحدة، وغرفتين، بمساحات تتراوح بين 35 و86 مترًا مربعًا، داخل مبانٍ منخفضة الارتفاع (G+3)، مع خدمات فندقية متكاملة وإدارة احترافية للوحدات، بما يمنح الملاك تجربة امتلاك خالية من أي أعباء، ويعزز فرص تحقيق عائد استثماري من التأجير.

ولمن يرغب في الاستمتاع بالساحل دون انتظار... وحدات Ready to Move

وبالتزامن مع إطلاق "يود البحر"، واستجابةً للإقبال المتزايد على الوحدات الجاهزة للاستلام في السوق العقاري، توفر الأهلي صبور مجموعة محدودة من وحدات Ready to Move داخل مشروع YOUD ، لتمنح العملاء فرصة الاستلام الفوري والاستمتاع بالحياة الساحلية دون انتظار.

وتتنوع الوحدات بين شاليهات بغرفة، وغرفتين، وثلاث غرف نوم، بمساحات تتراوح بين 57 و120 مترًا مربعًا، وبأسعار تبدأ من 6 ملايين جنيه وفق نظام سداد يمتد حتى 8 سنوات، مع خصم نقدي بنسبة 15%. ويأتي هذا الطرح مدعومًا بما يشهده المشروع من تقدم ملموس في التنفيذ، وبدء التشغيل التدريجي للخدمات والمرافق، بما يمنح العملاء فرصة امتلاك وحدة جاهزة داخل مجتمع ساحلي قائم.

"مقدمك هو خصمك"... عرض استثنائي يكسر قواعد السوق

ولأن الأهلي صبور تثق في القيمة الحقيقية للمنتج الذي تطوره، تقدم هذا الموسم عرضها الاستثنائي "مقدمك هو خصمك"، والذي يمنح العملاء خصمًا يعادل قيمة المقدم حتى 50% من قيمة الوحدة.

فكلما ارتفعت قيمة المقدم، ارتفعت قيمة الخصم بالنسبة نفسها، بما يتيح للعملاء امتلاك وحداتهم بسداد 50% فقط من قيمتها، مع إمكانية تقسيط المقدم على 3 أشهر، في معادلة تمويلية غير تقليدية توفر قيمة أكبر ومرونة أعلى للمشتري.

الفرصة الآن... قبل انتهاء الطرح

يجمع الطرح الحالي بين سجل تنفيذي مثبت على أرض الواقع، وأحدث مراحل مشروع YOUD، وفرصة امتلاك وحدات Ready to Move جاهزة للاستلام، إلى جانب عرض استثنائي للتملك.

ومع محدودية الوحدات المطروحة والإقبال المتزايد على رأس الحكمة كواحدة من أسرع الوجهات الساحلية نموًا، تمثل هذه المرحلة فرصة مميزة للراغبين في امتلاك منزل ساحلي يجمع بين جودة التنفيذ، وروعة الموقع، وأسلوب الحياة الفندقي، والقيمة الاستثمارية طويلة الأجل.