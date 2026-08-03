جدل على الهواء بسبب فواتير الكهرباء| رد ناري من متحدث الوزارة على الأزمة

حالة من الجدل المثار بعد ما جرى في المداخلة الهاتفية لمتحدث وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس منصور عبدالغني، في برنامج الصورة للإعلامية لميس الحديدي عبر قناة النهار، وخاصة أنه تناول أزمة يعاني منها البعض عن فاتورة الكهرباء.



فاتورة الكهرباء 2026

البداية كانت مع سؤال صريح من الإعلامية لميس الحديدي بشأن ارتفاع فاتورة الكهرباء، حينما قالت :"إحنا بنشحن الكارت بـ 1000 جنيه ولا 2000 جنيه ثلاثة أيام تلاقيه خلص؟!".

الأمر الذي دفع متحدث وزارة الكهرباء للرد على هذا السؤال في المداخلة على الهواء، بتوجيه نصيح للإعلامية لميس الحديدي، قائلا :"رشَدِي الاستهلاك يا فندم، دي أمور محسوبة ومحددة ومقننة، ترشيد الاستهلاك هذا دعم للمواطن ودعم للاقتصاد".

الكهرباء

ولفت منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن ترشيد كيلووات واحد فقط على مستوى جميع عدادات الشبكة القومية للكهرباء يوفر للخزانة العامة للدولة 44 مليار جنيه سنويا.

وأضاف منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن اتخاذ قرار الزيادة يعتمد على قياسات ومعادلات سعرية، مشيرا إلى أن "من المؤكد" مراجعة آثار التضخم نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء ووضعها "في الحسبان".

استقرار واستدامة التغذية الكهربائية

وشدد منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الهدف الأساسي من وراء إقرار الزيادات ضمان استقرار واستدامة التغذية الكهربائية والوفاء بالالتزامات الحتمية على الوزارة.

فاتورة الكهرباء

وأوضح منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التعديلات الجديدة في التعريفة المحاسبية الكهرباء ستحقق وفرا يبلغ تقريبا نحو 15 مليار جنيه سنويا، من خلال تقليص فاتورة الدعم الحكومي، لافتا إلى أن الدعم المتبقي لا يزال 103 مليارات جنيه.

أسعار الاستهلاك المنزلي

وأشار منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن هذا التعديل يمثل التغيير الأول في أسعار الاستهلاك المنزلي منذ شهر أغسطس لعام 2024.

وأكمل منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الزيادة المقررة على فواتير الشريحة الثالثة للاستهلاك المنزلي التي تبلغ 200 كيلووات تبلغ "40 جنيها فقط" على إجمالي قيمة الفاتورة، لافتا إلى أن الزيادة بواقع 20 قرشا لكل كيلووات.