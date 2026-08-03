قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أزمة سبتة تتفاقم .. الاستخبارات الإسبانية : المغرب سمح بحدوث اختراق الحدود
ما حكم الدعاء على الظالم في الصلاة؟.. أمين الإفتاء يجيب
الجيش الأمريكي يعلن تحويل مسار 44 سفينة .. وتعطيل اثنتين في الحصار على إيران
البحوث الفلكية : زلزال اليوم بقوة 5.5 ريختر .. وقيادات الدولة تابعت الموقف فورًا
بعد وفاة شقيقه .. إلغاء العرض الخاص لفيلم محمد هنيدي الجواهرجي
الخنوس على رادار البريميرليج .. وشتوتجارت يتمسك بنجمه بمقابل مالي ضخم
«نزلت أجري زي ما حصل من 34 سنة».. أحمد موسى يروي لحظة شعوره بالزلزال
غياب مفاجئ لـ حمزة عبد الكريم في تدريب برشلونة .. وفليك يغيّر خططه
قرار عاجل بحبس المتهمين في فيديو انتحال صفة قاضٍ وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية
إذا استيقظت على زلزال .. افعل هذه الأشياء فورًا وتجنب هذه الأخطاء
فينيسيوس يطالب بـ20 مليون يورو ومزايا إضافية لتجديد عقده مع ريال مدريد
وزير الخارجية يبحث مع نظيره البحريني التطورات الإقليمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صلاح عبد العاطي: مصر حريصة على تحصين اتفاق غزة وضمان استمراريته

صلاح عبد العاطي: مصر حريصة على تحصين اتفاق غزة وضمان استمراريته
صلاح عبد العاطي: مصر حريصة على تحصين اتفاق غزة وضمان استمراريته
شيماء جمال

قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إن الاتصال الذي أجراه وزير الخارجية المصري مع الممثل الأعلى المعني بقطاع غزة يحمل رسائل واضحة تعكس حرص مصر على الانتقال من مرحلة التفاهمات والاتفاقات إلى مرحلة التنفيذ العملي على الأرض.


وأضاف عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج اليوم المذاع عبر فضائية DMC، أن مصر نجحت في التوصل إلى تفاهمات مع الفصائل الفلسطينية والحصول على القدر المطلوب من المرونة، ما أدى إلى نقل مسؤولية استكمال المسار إلى الجانب الإسرائيلي، في إطار الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة ودفع عملية التسوية إلى الأمام.

وأشار إلى أن القاهرة تعمل على توفير المزيد من الضمانات لحماية الاتفاق وضمان استمراريته، من خلال الدفع نحو دخول لجنة التكنوقراط إلى قطاع غزة، إلى جانب دعم قوة الاستقرار، بما يسهم في تعزيز الأوضاع الإنسانية والأمنية داخل القطاع.

وأضاف أن هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية مصرية متكاملة تهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة لإدارة المرحلة المقبلة بصورة تضمن الاستقرار وتخفف من معاناة السكان.

وأوضح رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين أن الجانب المصري شدد على أهمية تعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، من خلال الالتزام بالحد الأدنى المنصوص عليه في البروتوكول الإنساني، والذي يقضي بدخول 600 شاحنة مساعدات يومياً لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.

وأكد أن توفير المساعدات الإنسانية بصورة منتظمة يمثل أحد الركائز الأساسية لإنجاح أي اتفاق وضمان استقرار الأوضاع المعيشية داخل القطاع.

ولفت عبد العاطي إلى أن الجهود المصرية لا تقتصر على الجانب الإنساني فقط، بل تمتد إلى قيادة مسار التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، بما يضمن إعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين.

وأشار إلى أن هذه الرؤية تتضمن كذلك العمل على تحقيق انسحاب إسرائيلي تدريجي، باعتباره جزءاً من الإجراءات المطلوبة لدعم الاستقرار وتهيئة الأجواء أمام تنفيذ الاتفاقات بصورة كاملة.

فلسطين دعم فلسطين القاهرة غزة قطاع غزة إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة توقع وقوع زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس

هل يحدث زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس؟ البحوث الفلكية تكشف التفاصيل

الذهب

الجرام وصل 3920 جنبها.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

تنسيق الجامعات 2026

88.9 %سياسةواقتصاد 85.9% للاعلام 87.1% للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2026

أرشيفية

البحوث الفلكية تكشف حقيقة حدوث زلزال جديد خلال الفترة المقبلة

البنزين

بعد زيادات الأسعار العالمية.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

الذهب

الذهب نزل الحق اشتري .. سعر الجرام من عيار 21 يسجل رقماً قياسياً جديدا

بسمة سمير

ماتت وأولادها في حضنها .. سيدة تفارق الحياة بسبب فزع زلزال الفجر

أرشيفية

لماذا حذرت الهواتف بعض المصريين من الزلزال.. خبير يكشف السر

ترشيحاتنا

الجلاش بالبسطرمة

طريقة عمل الجلاش بالبسطرمة في الفرن

ميريهان حسين

ميريهان حسين تستعرض رشاقتها بفستان لافت

المشاجرة

سحل وضرب أمام الجميع.. شاب يعتدي على زوجين مسنين وسط الشارع في المنوفية

بالصور

إذا استيقظت على زلزال .. افعل هذه الأشياء فورًا وتجنب هذه الأخطاء

إذا استيقظت على زلزال.. افعل هذه الأشياء فورًا وتجنب هذه الأخطاء
إذا استيقظت على زلزال.. افعل هذه الأشياء فورًا وتجنب هذه الأخطاء
إذا استيقظت على زلزال.. افعل هذه الأشياء فورًا وتجنب هذه الأخطاء

رسميا .. قرار صيني يحظر تقنية مقابض الأبواب الخفية بدءا من 2027‏

مقابض الأبواب الخفية
مقابض الأبواب الخفية
مقابض الأبواب الخفية

بعد واقعة بسمة سمير.. تحذير عاجل لمرضى القلب عند الشعور بالزلزال.. وأخصائية تكشف الفئات الأكثر عرضة للخطر

بعد واقعة بسمة سمير.. تحذير عاجل لمرضى القلب عند الشعور بالزلزال.. أخصائية قلب تكشف الفئات الأكثر عرضة للخطر
بعد واقعة بسمة سمير.. تحذير عاجل لمرضى القلب عند الشعور بالزلزال.. أخصائية قلب تكشف الفئات الأكثر عرضة للخطر
بعد واقعة بسمة سمير.. تحذير عاجل لمرضى القلب عند الشعور بالزلزال.. أخصائية قلب تكشف الفئات الأكثر عرضة للخطر

بعد واقعة وفاة شابة بالمنوفية.. كيف تحافظ على هدوئك إذا شعرت بزلزال؟

الزلزال بدأ.. بعد واقعة بسمة سمير كيف تحافظ على هدوئك إذا شعرت بهزة أرضية؟
الزلزال بدأ.. بعد واقعة بسمة سمير كيف تحافظ على هدوئك إذا شعرت بهزة أرضية؟
الزلزال بدأ.. بعد واقعة بسمة سمير كيف تحافظ على هدوئك إذا شعرت بهزة أرضية؟

فيديو

حمدي المرغني

حمدي الميرغني يفاجئ الجمهور بخبر الانفصال.. رسالة غامضة تختفي بعد دقائق

الشاي

قبل ما تشرب الكوب.. تحذير خطير من الشاي مجهول المصدر

فاتن بن عمر العزيزي

مأساة تهز الرياضة المغربية.. وفاة لاعبة كرة قدم غرقًا أثناء محاولة الوصول إلى سبتة

أحمد ماهر

كنت غاضبا.. أحمد ماهر يكشف كواليس تكريمه فى المهرجان القومي للمسرح.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد