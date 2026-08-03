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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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رمضان عبد المعز : التقوى تعني بناء وقاية من الوقوع في المعاصي والذنوب

الشيخ رمضان عبد المعز
الشيخ رمضان عبد المعز
شيماء جمال

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبد المعز، مقدم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر قناة DMC، إن التقوى ليست مجرد كلمة تُردد، وإنما هي منهج حياة يقوم على أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تحميه من الوقوع في المعاصي والذنوب.


وأوضح أن معنى التقوى يتجسد في الابتعاد عن كل ما يؤدي إلى النار، مستشهدًا بقوله تعالى: {وَاتَّقُوا النَّارَ}، مشيرًا إلى أن المسلم مطالب ببناء حواجز بينه وبين أسباب العقاب الإلهي، من خلال ترك الرشوة والمعاصي وكل ما يغضب الله سبحانه وتعالى.


وأشار إلى أن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لخّص مفهوم التقوى بقوله: "الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل"، موضحًا أن التقوى الحقيقية تدفع الإنسان إلى الالتزام بأوامر الله والابتعاد عن نواهيه.


وأضاف أن المؤمن يرى في كل ما حوله من مظاهر الكون رسائل إيمانية تدعوه إلى التفكر والتدبر، سواء في الشجر أو السحاب أو المطر أو غيرها من آيات الله، مؤكدًا أن المتقي يستثمر كل مشهد من مشاهد الحياة في زيادة إيمانه وتقوية علاقته بالله.


وشدد الشيخ رمضان عبد المعز على أن التقوى هي طريق النجاة في الدنيا والآخرة، داعيًا المسلمين إلى الحرص على طاعة الله والابتعاد عن كل ما يؤدي إلى غضبه، حتى ينالوا رضوانه ورحمته.

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