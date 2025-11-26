قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جوري بكر تعلن إصابة نجلها بفيروس للمرة الثانية: نقفل الحضانات بقى
بعد أحمد كامل.. فريد يطرح كليب "لو صادفنا" بتوقيع الشاعر مصطفى ناصر
بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم
دينا أبو الخير: التدخل في القرارات الزوجية خطأ يهدد استقرار الأسرة
نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد موقع إنشاء المركز الإبداعي الحرفي بالخارجة
من الشهادات الأكاديمية إلى المهنية.. تفاصيل رحلة التعليم المفتوح حتى حكم المحكمة النهائي
الرئيس السيسي: مصر كانت على حافة الهاوية عام 2011.. ونسعى لتغيير الوضع للأفضل
رسمياً.. موعد نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
الإفتاء تواصل برنامجها التدريبي للباحثين الشرعيين حول مهارات الصياغة الإفتائية
متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج
بيان رسمي من اتحاد الكرة ردا على انتقادات البنا وهلهل بشأن كوارث التحكيم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي يفسر أنواع الحسد.. ويكشف سر النوع الذي يصيب الأغنياء

د. خالد الجندي
د. خالد الجندي
عبد الرحمن محمد

تناول الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،  خلال برنامج « لعلهم يفقهون» مفهوم الحسد بتفصيل دقيق، مؤكدًا أن هذا السلوك البشري ليس نوعًا واحدًا كما يعتقد الكثيرون، بل ينقسم إلى نوعين رئيسيين: حسد محمود وحسد مذموم، ويتفرع منهما أربعة أشكال مختلفة.

وأوضح الشيخ الجندي أن أول هذه الأنواع هو الحسد المحمود أو ما يُعرف بالغبطة، وهو الشعور الإيجابي الذي يدفع الإنسان إلى تمني مثل النعمة التي يراها لدى غيره من غير أن يطلب زوالها عنه، مثل أن يقول الشخص: "يا رب بارك له وارزقني مثلها"، معتبرًا هذا النوع حافزًا للتنافس في أوجه الخير. واستشهد بحديث النبي ﷺ: “لا حسد إلا في اثنتين…”، مبينًا أن المقصود بالحسد هنا هو الغبطة لا التمني بزوال النعمة.

ثم انتقل إلى النوعين التاليين اللذين وصفهما بأنهما مذمومان شرعًا، موضحًا أن الحسد المذموم يتمثل في رغبة الإنسان في زوال نعمة غيره وانتقالها إليه، مثل قول أحدهم: "يا رب خذها منه وادّيهالي"، مؤكدًا أن هذا اللون من الحسد يحمل صاحبه إلى مسالك نفسية مؤذية له ولغيره. أما النوع الثالث، فقال إنه الحقد، وهو أن يتمنى الحاسد زوال النعمة من المحسود دون أن يستفيد هو منها، كما لو دعا بزوال رزق غيره أو احتراق ممتلكاته، معتبرًا أن هذا الشعور آفة قلبية تلتهم صاحبها أولًا قبل أن تؤذي من حوله.

وأشار الجندي إلى النوع الرابع الذي وصفه بأنه الأخطر والأكثر انتشارًا بين أصحاب الثراء، وهو الغل، موضحًا أنه صورة من صور الحسد المعكوس، حيث يشعر الغني بالضيق أو الغضب حين يرى غنيًا آخر يحقق نجاحًا جديدًا أو يحصل على نعمة إضافية، حتى وإن كان في غنى عنها. وبيّن أن هذا المرض يزول عند أهل الجنة، إذ ينشغلون برحمة الله وتوبته على الناس بدل الانشغال بالمقارنات والغيرة.

وفي ختام حديثه، أكد الشيخ الجندي أن الغبطة والحسد المحمود يرفعان الإنسان ويحفّزانه على العمل، بينما الحسد المذموم والحقد والغل يدمّرون النفس والمجتمع معًا، داعيًا إلى تهذيب القلوب والتعامل برفق مع نعم الله على الآخرين.

خالد الجندي أنواع الحسد لعلهم يفقهون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

فيروس

رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

فيروس

مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج

رمضان صبحي

رشوان لـ صدى البلد: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات نهائى .. والفيدرالية لن تفيده .. واللاعب تجاهل تحذير الوادا

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

هانى الناظر

سلالة إنفلوانزا جديدة تضرب بقوة.. نجل الدكتور هاني الناظر يوجه تحذيرًا عاجلًا

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يبحث سبل التعاون مع ممثلي مكتب بيروت الإقليمي لليونسكو

وكالة الفضاء المصرية

وكالة الفضاء المصرية تحتفل بتسلم شهادتي الأيزو في احتفالية رفيعة المستوى

التعليم الفني

وسائل الإعلام الإيطالية: مصر أصبحت المنصة الأكبر خارج أوروبا لتطبيق النموذج الإيطالي في التعليم الفني

بالصور

أفضل 3 طرق للوقاية من نزلات البرد عند الأطفال

طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد.
طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد.
طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد.

أعشاب منزلية لعلاج تضخم والتهاب اللوزتين

بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..
بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..
بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..

البيض المسلوق ضروري في وجبة الفطور .. لهذه الأسباب

لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب
لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب
لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب

عشبة غير متوقعة تعالج الكحة والتهاب الحلق

السعال
السعال
السعال

فيديو

ايتن عامر

بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد