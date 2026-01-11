بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

خضعت النجمة ريم مصطفى ، لجلسة تصوير جديدة أثناء ممارستها رياضة التنس، حيث ظهرت بإطلالة رياضية لافتة عكست شغفها باللعبة وأناقتها في الوقت نفسه، وذلك بالتزامن مع مواصلتها تصوير أحدث أعمالها الدرامية مسلسل "فن الحرب"، الذي يجمعها بالنجم يوسف الشريف والمقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2026.



وظهرت ريم مصطفى ، خلال جلسة التصوير داخل أحد ملاعب التنس، مرتدية أزياء رياضية عصرية جمعت بين العملية والأناقة؛ إذ تنوعت إطلالاتها بين فستان تنس قصير باللونين الأسود والأبيض، مع حذاء رياضي وجوارب طويلة، إلى جانب إطلالة أخرى بكنزة رياضية قصيرة باللون الأخضر الفاتح مع تنورة بيضاء، كما اعتمدت إكسسوارات بسيطة ونظارة شمسية عصرية.

وتُعد هذه الجلسة امتداداً لعلاقة ريم مصطفى الخاصة برياضة التنس، إذ تُعرف بأنها من الفنانات المحبات لممارسة هذه الرياضة، وليست هذه المرة الأولى التي تخضع فيها لجلسة تصوير أثناء اللعب، حيث تحرص دائمًا على مشاركة جمهورها بصور ومقاطع أثناء ممارستها للتنس عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار حرصها على الترويج لنمط حياة صحي ونشط.

يُذكر أن ريم مصطفى تواصل في الوقت الحالي تصوير مشاهدها في مسلسل "فن الحرب"، الذي يشهد تعاوناً جديداً بينها وبين النجم يوسف الشريف، ويضم العمل شيري عادل، محمد جمعة، إسلام إبراهيم، دنيا سامي، كمال أبو رية، كريم عبدالجواد وعدد آخر من النجوم، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب توبة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

ريم مصطفى قدمت في شهر رمضان الماضى 2025، مسلسل "سيد الناس" الذى شاركت في بطولته إلى جانب: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، خالد الصاوي، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.