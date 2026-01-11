قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إحالة أوراق فران تعدى على طفلة في المنوفية إلى فضيلة المفتي
رئيس اقتصادية قناة السويس: طفرة غير مسبوقة وتوطين التكنولوجيا بـ190 مصنعا و150 تحت الإنشاء
البترول: تصدير شحنة غاز مسال جديدة من مجمع إدكو إلي كندا
غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا
نصاب يوهم المواطنين بالعلاج الروحانى.. سقوط دجال بالبحيرة
مستقبل وطن: فوز الحزب بـ87% من المقاعد الفردية يؤكد حضوره القوي في الشارع المصري
بعد دعوة الرئيس لانعقاده.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب غدا
آرسنال يكتسح بورتسموث برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي
بالانتخاب والتعيين.. نسبة تمثيل المرأة ببرلمان 2026 بعد اكتمال التشكيل رسميا
ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية الأولى للفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب غدا
بـ400 ألف جنيه وتقسيط 20 سنة | أكبر طرح إسكان في 2026.. وخبير: الدولة تتوجه لشريحة أوسع من المواطنين
عبد الصادق يهنئ 4 أساتذة بجامعة القاهرة لتعيينهم في البرلمان: خبرات علمية متميزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
تقى الجيزاوي

خضعت النجمة ريم مصطفى ، لجلسة تصوير جديدة أثناء ممارستها رياضة التنس، حيث ظهرت بإطلالة رياضية لافتة عكست شغفها باللعبة وأناقتها في الوقت نفسه، وذلك بالتزامن مع مواصلتها تصوير أحدث أعمالها الدرامية مسلسل "فن الحرب"، الذي يجمعها بالنجم يوسف الشريف والمقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2026.


وظهرت ريم مصطفى ، خلال جلسة التصوير داخل أحد ملاعب التنس، مرتدية أزياء رياضية عصرية جمعت بين العملية والأناقة؛ إذ تنوعت إطلالاتها بين فستان تنس قصير باللونين الأسود والأبيض، مع حذاء رياضي وجوارب طويلة، إلى جانب إطلالة أخرى بكنزة رياضية قصيرة باللون الأخضر الفاتح مع تنورة بيضاء، كما اعتمدت إكسسوارات بسيطة ونظارة شمسية عصرية.

وتُعد هذه الجلسة امتداداً لعلاقة ريم مصطفى الخاصة برياضة التنس، إذ تُعرف بأنها من الفنانات المحبات لممارسة هذه الرياضة، وليست هذه المرة الأولى التي تخضع فيها لجلسة تصوير أثناء اللعب، حيث تحرص دائمًا على مشاركة جمهورها بصور ومقاطع أثناء ممارستها للتنس عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار حرصها على الترويج لنمط حياة صحي ونشط.

يُذكر أن ريم مصطفى تواصل في الوقت الحالي تصوير مشاهدها في مسلسل "فن الحرب"، الذي يشهد تعاوناً جديداً بينها وبين النجم يوسف الشريف، ويضم العمل شيري عادل، محمد جمعة، إسلام إبراهيم، دنيا سامي، كمال أبو رية، كريم عبدالجواد وعدد آخر من النجوم، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب توبة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

ريم مصطفى قدمت في شهر رمضان الماضى 2025، مسلسل "سيد الناس" الذى شاركت في بطولته إلى جانب: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، خالد الصاوي، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

ريم مصطفى مسلسل فن الحرب يوسف الشريف دراما رمضان 2026 مسلسلات رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

منتخب مصر

إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

أرشيفية

مصادر لإكسترا نيوز تكشف عن أسماء أعضاء مجلس النواب المعينين..تفاصيل

ترشيحاتنا

أيمن ثابت

تعيين أيمن ثابت رئيسًا لقطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصر للطيران

مصر والصين

مسؤول صيني: مصر أول دولة أفريقية تمتلك قدرات متكاملة في التجميع الكامل للأقمار الصناعية

اجتماع المجلس القومى للطفولة والأمومة

القومي للطفولة والأمومة يناقش تطوير «وحدة الطفل الآمن»

بالصور

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد