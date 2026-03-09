قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7000 جنيه.. مشروع قانون جديد بالنواب
سعر ومواصفات شيري تيجو 4 برو في السوق السعودي
طارق سعدة يكشف عن 3 محاور أساسية لمواجهة التحديات أمام الإعلام
دعاء العشر الأواخر من رمضان 2026.. ردّد أدعية ليلة القدر والليالي الوترية
لتوفير الوقود.. باكستان تغلق جميع المدارس مؤقتاً في ظل تداعيات الحرب
ماكرون يحذر: الشرق الأوسط على حافة تصعيد خطير قد يؤثر على الأمن الدولي وطرق التجارة
المرشد الجديد في دائرة الخطر.. إسرائيل تلمح إلى استهداف مجتبى خامنئي
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 20 رمضان
مدافع الأهلي: النادي تأثر برحيل محمد عبد المنعم
بث مباشر شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين في ليلة 21 رمضان
مقترح برلماني لإطلاق منصة وطنية رقمية للوقف الخيري لتعظيم عوائده
مواعيد عمل مترو الانفاق في عيد الفطر 2026
أخبار العالم

لوقف التصعيد.. جوزيف عون يقترح مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية دولية

جوزيف عون
جوزيف عون
القسم الخارجي

اقترح جوزيف عون، رئيس لبنان، يوم الاثنين، إطلاق مسار تفاوضي مباشر بين لبنان وإسرائيل برعاية دولية، بهدف احتواء التصعيد العسكري القائم والوصول إلى ترتيبات أمنية وسياسية تضمن الاستقرار على الحدود بين البلدين.

وجاء هذا الطرح خلال اجتماع افتراضي عقده عون مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، حيث دعا المجتمع الدولي إلى دعم مبادرة شاملة تقوم على وقف كامل للعمليات العسكرية بالتوازي مع إطلاق مسار سياسي لمعالجة أسباب التوتر.
 

وأوضح الرئيس اللبناني أن المبادرة تقضي ببدء مفاوضات مباشرة ومتزامنة بين بيروت وتل أبيب تحت إشراف دولي، بهدف الاتفاق على آليات تنفيذ الإجراءات المرتبطة بوقف التصعيد. ولفت إلى أن الخطة تتضمن إعلان هدنة شاملة تتوقف بموجبها جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك الضربات البرية والجوية والبحرية التي تستهدف الأراضي اللبنانية.

وأشار عون إلى أن المقترح يترافق أيضاً مع تعزيز دور وقدرات الجيش اللبناني، بحيث تتولى القوات المسلحة الانتشار في مناطق التوتر التي شهدت مواجهات أخيراً، مع مصادرة أي أسلحة موجودة خارج إطار الدولة. كما تشمل الخطة إجراءات تتعلق بمعالجة مسألة سلاح حزب الله ومخازنه العسكرية ضمن إطار أوسع لإعادة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

وبيّن الرئيس اللبناني أن بيروت سبق أن عرضت تصوراً تدريجياً لخفض التصعيد يعتمد على خطوات متبادلة بين الجانبين. ووفق هذا الطرح، تنسحب إسرائيل في البداية من نقطة واحدة على الأقل من الأراضي اللبنانية التي تعتبرها بيروت محتلة، على أن تتولى القوات اللبنانية السيطرة الكاملة عليها، مع قيام الجهات الدولية الراعية بالتحقق من تنفيذ هذه الخطوة قبل الانتقال إلى مراحل لاحقة مماثلة.

وأوضح عون أن الهدف النهائي من هذا المسار هو التوصل إلى اتفاق دائم مع إسرائيل يقضي بوقف كامل للأعمال العدائية، وإرساء ترتيبات أمنية مستقرة على الحدود، بما يفتح المجال مستقبلاً أمام تسوية أوسع تتماشى مع القرارات الدولية والأممية ذات الصلة. لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن المبادرة لم تلقَ حتى الآن استجابة من الجانب الإسرائيلي.

وفي سياق متصل، اتهم الرئيس اللبناني الجهات التي أطلقت صواريخ من الأراضي اللبنانية بالسعي إلى دفع البلاد نحو مواجهة واسعة، معتبراً أن مثل هذه العمليات قد تجر لبنان إلى فوضى مدمرة وتعرض عشرات القرى لخطر الدمار، خدمة لحسابات إقليمية مرتبطة بـإيران.

كما أكد عون تضامن بلاده مع عدد من الدول العربية التي تعرضت لهجمات إيرانية مؤخراً، مشيراً إلى وقوف لبنان إلى جانب كل من السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وعمان والعراق والأردن، إلى جانب عدد من الدول الصديقة، في مواجهة التهديدات التي تمس أمن المنطقة واستقرارها.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

