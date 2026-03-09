قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلمانية: زيادة الحد الأدنى للأجور ضرورة لحماية المواطنين من ضغوط المعيشة

حسن رضوان

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجه الدولة نحو زيادة الحد الأدنى للأجور؛ يمثل خطوة مهمة في إطار جهود تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي انعكست على تكاليف المعيشة.

وقالت العسيلي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن القيادة السياسية والحكومة تدركان حجم الضغوط التي يواجهها المواطن البسيط، مشيرة إلى أن حزم الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا تعكس حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.

تحسين مستوى دخل العاملين

وأضافت عضو مجلس النواب أن زيادة الحد الأدنى للأجور لا تسهم فقط في تحسين مستوى دخل العاملين، لكنها كذلك تدعم الاستقرار الاجتماعي وتعزز القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما ينعكس إيجابيًا على حركة الاقتصاد والسوق المحلية.

وأوضحت العسيلي أن ما أعلنه المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بشأن دراسة الحكومة اتخاذ المزيد من الإجراءات لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، يعكس توجهًا واضحًا نحو استمرار دعم محدودي ومتوسطي الدخل.

وشددت النائبة على أهمية أن تستمر الحكومة في تطوير برامج الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مؤكدة أن إعلان تفاصيل الإجراءات الجديدة، ومن بينها رفع الحد الأدنى للأجور خلال الأيام المقبلة، سيكون خطوة إيجابية ينتظرها قطاع كبير من المواطنين.

