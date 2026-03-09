أحمد موسى: زيادة الحد الأدنى للأجور ومن المتوقع سيكون 10 آلاف جنيه

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الساعات الماضية شهدت، ولأول مرة، وصول سعر برميل البترول إلى 119 دولارًا، قبل أن يتراجع لاحقًا إلى نحو 90 دولارًا.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن هذه التطورات تعني ارتفاع أسعار البترول في الدول المستوردة، مؤكدًا أن العالم يواجه وضعًا خطيرًا للغاية، مع زيادات كبيرة في الأسعار داخل الولايات المتحدة.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال لشعبه: «تحملوا»، موضحًا أن الولايات المتحدة لا تستطيع الاعتماد بشكل كامل على السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، مشيرًا إلى أن إغلاق مضيق هرمز أثّر على العالم بأسره.

وأوضح أن مصر ستتأثر أيضًا بهذه الارتفاعات، باعتبار أن ما يحدث تأثير عالمي، قائلًا: «نحن جزء من العالم»، لافتًا إلى وجود طوابير طويلة أمام محطات الوقود في بريطانيا بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن هذه الأزمة سيكون لها تداعيات على أسعار السلع والمحاصيل الزراعية والأسمدة، مؤكدًا أن التأثير لن يقتصر على قطاع الطاقة فقط.

وأضاف أن تداعيات الأزمة قد تمتد أيضًا إلى قطاع العقارات، متوقعًا أن تؤثر سلبًا على الأسعار في مختلف دول العالم، مؤكدًا أن هذه التأثيرات عالمية وليست مرتبطة بمصر فقط، بل نتيجة أزمات دولية خارجية تؤثر على الاقتصاد العالمي.

وأكد خلال الأيام الجاية سيتم إعلان حزمة دعم جديدة وسيتم زيادة الحد الأدنى للأجور ومن المتوقع سيكون 10 آلاف جنيه.