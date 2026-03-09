نوع ياميش غير متوقع يخفض الكوليسترول بالدم

يعد التمر من أشهر أنواع الياميش التى يتم تناولها خلال شهر رمضان الكريم ولكن مالايعرفه كثيرون أنه سلاح قوي ضد الكوليسترول.

ووفقا لما جاء في موقع draxe يساهم التمر في خفض الكوليسترول

من أهم فوائد تمر المجدول المحتملة خفض مستويات الكوليسترول الضار.

فعند تناول التمر، يزداد استهلاكك للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، مما قد يساهم بدوره في خفض الكوليسترول بشكل طبيعي ، وخاصة الكوليسترول الضار (LDL).

كما نعلم، فإن الكوليسترول الضار (LDL) هو عامل رئيسي يساهم في الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب والسكتة الدماغية، مما يجعل هذه التمور اللذيذة خيارًا رائعًا لصحة القلب.

عندما يرتفع مستوى الكوليسترول في الدم، فإنه يُكوّن ترسبات لزجة تُسمى اللويحات على جدران الشرايين وقد تُؤدي هذه اللويحات في نهاية المطاف إلى تضييق أو انسداد تدفق الدم إلى الدماغ والقلب والأعضاء الأخرى.

تتجمع خلايا الدم على اللويحة لتشكل جلطات، قد تنفصل وتسد تدفق الدم في الشريان تمامًا، مما يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية وإذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول، ينصح الخبراء باتباع نظام غذائي غني بالألياف ، مثل التمر.

وهوجدت الأبحاث التي أجريت في إسرائيل أن تمر المجدول، إلى جانب مجموعة متنوعة من أنواع التمور الأخرى، "يثبط أكسدة البروتين الدهني منخفض الكثافة، كما أن معظم المستخلصات تحفز إزالة الكوليسترول من الخلايا البلعمية.