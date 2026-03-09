قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء القطري: الهجمات الإيرانية تعرقل جهود الوساطة
برلمانية: زيادة الحد الأدنى للأجور ضرورة لحماية المواطنين من ضغوط المعيشة
صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة
عصام شلتوت: جماهير الأهلي غير مقتنعة بمهاجم الأهلي كامويش
ليس سجلا سيئا.. أول تعليق من سلوت بعد وصوله لـ 100 مباراة مع ليفربول
علي جمعة يوضح حكم الإفطار في الطائرة: لو شايف الشمس قدامك متفطرش
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الإثنين 9 مارس 2026
هجوم يستهدف قاعدة فكتوريا الأمريكية في بغداد وتفعيل منظومة الدفاع الجوي
تركيا تستدعي السفير الإيراني بعد إطلاق صاروخ تجاه أراضيها
مبالغ ضخمة.. تفاصيل جوائز بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
تصعيد تركي صادم: أردوغان يهدد بالرد على الاستفزازات الإيرانية
ترامب: ابن خامنئي لن ينجو.. والنفط الإيراني ليس أولويتنا حاليا
نوع ياميش غير متوقع يخفض الكوليسترول بالدم

اسماء محمد

يعد التمر من أشهر أنواع الياميش التى يتم تناولها خلال شهر رمضان الكريم ولكن مالايعرفه كثيرون أنه سلاح قوي ضد الكوليسترول.

ووفقا لما جاء في موقع draxe يساهم التمر  في خفض الكوليسترول
من أهم فوائد تمر المجدول المحتملة خفض مستويات الكوليسترول الضار.

 فعند تناول التمر، يزداد استهلاكك للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، مما قد يساهم بدوره في خفض الكوليسترول بشكل طبيعي ، وخاصة الكوليسترول الضار (LDL).

كما نعلم، فإن الكوليسترول الضار (LDL) هو عامل رئيسي يساهم في الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب والسكتة الدماغية، مما يجعل هذه التمور اللذيذة خيارًا رائعًا لصحة القلب.

عندما يرتفع مستوى الكوليسترول في الدم، فإنه يُكوّن ترسبات لزجة تُسمى اللويحات على جدران الشرايين وقد تُؤدي هذه اللويحات في نهاية المطاف إلى تضييق أو انسداد تدفق الدم إلى الدماغ والقلب والأعضاء الأخرى.

تتجمع خلايا الدم على اللويحة لتشكل جلطات، قد تنفصل وتسد تدفق الدم في الشريان تمامًا، مما يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية وإذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول، ينصح الخبراء باتباع نظام غذائي غني بالألياف ، مثل التمر.

وهوجدت الأبحاث التي أجريت في إسرائيل أن تمر المجدول، إلى جانب مجموعة متنوعة من أنواع التمور الأخرى، "يثبط أكسدة البروتين الدهني منخفض الكثافة، كما أن معظم المستخلصات تحفز إزالة الكوليسترول من الخلايا البلعمية.

طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق

رسميا.. شاهد هيونداي اكسنت 2026 فيس ليفت ‏

مسلسل الكينج الحلقة 20 .. زواج محمد عادل إمام للمرة الثالثة وصدمة جديدة لحنان مطاوع

لو بتعاني من الإمساك في رمضان .. 7 أطعمة تعيد حركة الأمعاء بشكل طبيعي

