تشكيل مباراة وست هام وبرينتفورد بكأس الاتحاد الإنجليزي

أعلن الجهازان الفنيان لناديي وست هام يونايتد وبرينتفورد، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، في إطار الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاء تشكيل وست هام يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: أريولا

خط الدفاع: ووكر بيتزر - مافروبانوس - ديساسي - سكارلز.

خط الوسط: سوستشيك - كانتي - بوين - فيرنانديز - تراوري.

خط الهجوم: بابلو.

فيما جاء تشكيل برينتفورد كالتالي:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: لويس بوتير- كولينز - ايير - كايود.

خط الوسط: هندرسون - يارموليك - شادي - دامسجارد - واتارا.

خط الهجوم: تياجو.