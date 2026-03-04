الدوري الإنجليزي .. وست هام يهزم فولهام ويحاول الإبتعاد عن منطقة الهبوط

حقق وسات هام يونايتد فوزاً صعباً على نظيره فولهام بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد كرافن كوتيج في الجولة الـ29، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف وست هام يونايتد في الدقيقة 65، عن طريق كريسينسيو سامرفيل.

وأهدر الفريقين العديد من الفرص التى أتيحت لهم خلال الـ90 دقيقة .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد وست هام يونايتد إلى النقطة 28 محتلاً المركز الثامن عشر، وتجمد فولهام في المركز العاشر برصيد 40 نقطة.