بدون تكاليف.. طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة

قدم الشيف محمد النجار عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك،طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة وقطنية وبأحلى طعم وبمكونات بسيطة وغير مكلفة نهائيًا.

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة

المكونات :

٣كوب دقيق

كوب إلا ربع من الماء الدافئ.

نصف كوب من اللبن الرائب.

ربع كوب من السكر.

ملعقة كبيرة واحدة من الخميرة الفورية.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

ملعقتان كبيرتان من السمنة.

ملعقة كبيرة من القشطة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كيلو من العجوة المفرومة.

ملعقة من الزبدة.

ملعقتان كبيرتان من السمسم.

طريقة التحضير القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة

في وعاء ضعي الماء الدافئ والسكر وقلبيهم مع بعض جيدًا.

ضيفي الخميرة الفورية أيضًا واتركيها حتى تفور.

ضعي اللبن الرائب أيضًا وقلبي جميع المكونات مع بعضها.

في حالة عدم وجود لبن رائب يمكن وضع ربع ملعقة صغيرة من الخل على نصف كوب حليب ساخن واستمري في التقليب حتى يصبح رائب وتظهر فيه تكتلات صغيرة.

ضيفي الدقيق للخليط تدريجيًا، وضعي الملح أيضًا مع التقليب حتى الحصول على عجينة لينة.

ضعي السمنة والزيت والقشطة واستمري في العجن.

غطي العجينة واتركيها حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

قسمي العجينة إلى 16 كرة بأحجام متساوية.

غطي كرات العجين واتركيها ترتاح لمدة ربع ساعة.

افردي كرات العجين لكي تأخذ شكل القرص وغطيها واتركيها حوالي ساعة حتى تختمر مرة أخرى.

حضري العجوة وضعي عليها ملعقة الزبدة والسمسم وقلبيهم جيدًا.

احشي القرص بالعجوة واغلقيها جيدًا.

احضري صينية مدهونة بالزيت وضعي بها القرص أدخلي الصينية الفرن على درجة حرارة 190 درجة مئوية واتركيها لمدة 10 دقائق في الرف الأوسط حتى تأخذ اللون المحمر.

اخرجيها من الفرن وغطيها وقدميها لأولادك بألف هنا.

يمكنك الاحتفاظ بها في الفريزر لأطول فترة ممكنة والحفاظ عليه طرية.