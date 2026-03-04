قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لأول مرة من الحرب العالمية الثانية.. أحمد موسى: الأمريكان يتباهون بتدمير سفينة إيرانية بطوربيد
الحرس الثوري: دمرنا 7 رادارت متطورة معادية.. وأعين أمريكا وإسرائيل في المنطقة باتت عمياء
السفارة الأمريكية لمواطنيها: يمكنكم مغاردة الشرق الأوسط عبر المجال الجوي المصري
سفينة الغاز المنكوبة قبالة سواحل ليبيا لا علاقة لها بمصر
محافظ الدقهلية يشهد افتتاح الدورة الرمضانية لخماسي كرة القدم بالصالة المغطاة باستاد المنصورة
البيت الأبيض: لا نخطط لعملية برية في إيران حاليا
هدف ميسي في مرمى الأهلي يحصد جائزة الأفضل بالجولة 20
الزمالك يطير إلى الكونغو بطائرة خاصة لمواجهة أوتوهو في الكونفيدرالية
ليفربول يعلن تعديل موعد مواجهتي فولهام وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
النهاردة كام رمضان.. وموعد عيد الفطر 2026 في مصر
وزير خارجية لبنان لنظيره الإماراتي: نستنكر الاعتداءات على بلادكم.. ونقف إلى جانبكم
أستاذ هندسة بترول: خط سوميد يمكنه استقبال 7 مليون برميل نفط من السعودية لنقله إلى البحر المتوسط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بدون تكاليف.. طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة
طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة
رنا عصمت

قدم الشيف محمد النجار عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك،طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة وقطنية وبأحلى طعم وبمكونات بسيطة وغير مكلفة نهائيًا.

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة 

المكونات :

٣كوب دقيق

كوب إلا ربع من الماء الدافئ.

نصف كوب من اللبن الرائب.

ربع كوب من السكر.

ملعقة كبيرة واحدة من الخميرة الفورية.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

ملعقتان كبيرتان من السمنة.

ملعقة كبيرة من القشطة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كيلو من العجوة المفرومة.

ملعقة من الزبدة.

ملعقتان كبيرتان من السمسم.

طريقة التحضير القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة 

في وعاء ضعي الماء الدافئ والسكر وقلبيهم مع بعض جيدًا.

ضيفي الخميرة الفورية أيضًا واتركيها حتى تفور.

ضعي اللبن الرائب أيضًا وقلبي جميع المكونات مع بعضها.

في حالة عدم وجود لبن رائب يمكن وضع ربع ملعقة صغيرة من الخل على نصف كوب حليب ساخن واستمري في التقليب حتى يصبح رائب وتظهر فيه تكتلات صغيرة.

ضيفي الدقيق للخليط تدريجيًا، وضعي الملح أيضًا مع التقليب حتى الحصول على عجينة لينة.

ضعي السمنة والزيت والقشطة واستمري في العجن.

غطي العجينة واتركيها حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

قسمي العجينة إلى 16 كرة بأحجام متساوية.

غطي كرات العجين واتركيها ترتاح لمدة ربع ساعة.

افردي كرات العجين لكي تأخذ شكل القرص وغطيها واتركيها حوالي ساعة حتى تختمر مرة أخرى.

حضري العجوة وضعي عليها ملعقة الزبدة والسمسم وقلبيهم جيدًا.

احشي القرص بالعجوة واغلقيها جيدًا.

احضري صينية مدهونة بالزيت وضعي بها القرص أدخلي الصينية الفرن على درجة حرارة 190 درجة مئوية واتركيها لمدة 10 دقائق في الرف الأوسط حتى تأخذ اللون المحمر.

اخرجيها من الفرن وغطيها وقدميها لأولادك بألف هنا.

يمكنك الاحتفاظ بها في الفريزر لأطول فترة ممكنة والحفاظ عليه طرية.

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة القرص الفلاحى طريقة عمل القرص الطرية اسهل طريقة لعمل القرص

بالصور

بدون تكاليف.. طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة
طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة
طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة

