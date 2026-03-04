قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بخاف على سُمعتي| مصطفى كامل يكشف تفاصيل أزمة هيفاء وهبي مع «الموسيقيين»: «مبحبش الشطب.. بحس إني قاتل»
قائمة بيراميدز في مواجهة حرس الحدود
منتخب مصر 2009 يبدأ معسكره استعدادا للتصفيات الأفريقية
محافظ الإسكندرية: نعتز بالدور الوطني للنيابة الإدارية في إعلاء سيادة القانون
أسباب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء مسبوق الدفع
أرسنال يهزم برايتون بهدف يتيم وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تدرس استهداف مدنيين للضغط على لبنان
استمرار استبعاد كامويش وغياب هاني.. قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون
واشنطن تبلغ لبنان رسميا بوجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني داخل البلاد
تصعيد خطير.. مسئول إيراني يهدد بضرب مفاعل ديمونا النووي
البيت الأبيض: واشنطن ماضية في إنهاء التهديد الإيراني
سفينة الغاز المنكوبة قبالة سواحل ليبيا لا علاقة لها بمصر

أستاذ هندسة بترول
أستاذ هندسة بترول
هاني حسين

علق الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة، على نفي وزارة البترول صلة مصر بناقلة الغاز المنكوبة قبالة سواحل ليبيا.


وقال جمال القليوبي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "ناقلة الغاز المنكوبة تحمل العلم الروسي  وهناك رواية تشير إلى تعرض السفينة لانفجار".

وتابع جمال القليوبي: "لا علاقة لهذه السفينة بمصر ولم تكن متوجهة إلى مصر ، ولم نتعاقد على شحنة غاز مع هذه السفينة".

ونفت وزارة البترول والثروة المعدنية، جملة وتفصيلا، ما تم تداوله من أخبار ومعلومات غير صحيحة بشأن ناقلة الغاز الطبيعي المسال التي تعرضت لحادث قبالة السواحل الليبية اليوم، وتؤكد بشكل قاطع أن الناقلة لم تكن متجهة إلى أي من الموانئ المصرية، كما أنها غير مدرجة ضمن أي تعاقدات لتوريد أو استقبال شحنات غاز طبيعي مسال إلى جمهورية مصر العربية.

وتؤكد الوزارة أن ما أثير في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة، وتهيب الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة، والرجوع إلى المصادر الرسمية بالوزارة قبل نشر أو تداول أي معلومات، حفاظاً على المهنية الإعلامية ومنعاً لإثارة أي لبس أو بلبلة.

