أهالي الصيادين المفقودين: غدا سنتوجه لتحرير بلاغ بفقد أبناءنا

تصاعدت أزمة فقد 7 صيادين على متن مركب مسماه (أبو حمزة) والتي خرجت للصيد من بوغاز عزبة البرج يوم 5 فبراير 2026 والتي كان مقرر عودتها يوم 24 فبراير 2026 و على متنها سبعة بحرية إلا أن المركب متغيب من تاريخه.

وحسب ما أفاد به أهالي الصيادين وممثلي الجمعية التعاونية لأصحاب السفن فإن إحداثى إختفاء المركب قرابة السواحل التركية.

وبدأ التحرك بالتواصل من قبل نواب دمياط بالاتصال بكلا من السفير حداد الجوهرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية و السيد السفير مراد يسرى مكتب وزير الخارجية ، و اللذين أكدا تحرك الخارجية فورا للتواصل مع السلطات التركية لإستجلاء الموقف عن المركب المذكور و التوجية بالبحث عنه حسب الإحداثى المحدد له عند الإختفاء حسب البيانات المتوفرة .

وأكد أحد الأهالي ويدعى محمد جعفر خال حمزة عثمان، أن هناك تحرك للتحديد موقف المركب بالطاقم من الصيادين والسبب وراء فقدانهم وفقدان الاتصال معهم.

وأضاف، أنهم سيتقدمون بتقديم بلاغ بفقد أبناءهم على متن المركب صباح الغد بنيابه دمياط بشطا.