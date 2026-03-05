انفراد .. ننشر أسماء الصيادين المصريين المفقودين على سواحل تركيا

حصل “ صدى البلد ” على أسماء الصياين السبعة المفقودين على متن مركب “ أبو حمزة” المفقودة على السواحل التركية منذ 12 يوميًا.

وكانت مركب الصيد "أبو حمزة" قد قامت برحلة صيد متجهة إلي سواحل تركيا تبدأ من 6 فبراير وتنتهي في 24 فبراير الماضي، غير أن المركب تخلفت عن موعد وصولها بعد اختفاء أثرها.

وكان يوجد 7 بحارة من عزبة البرج على متن المركب وهم :

«عثمان محمود جعفر، نادر السيد صميدة، محمود محمد أبو رجب، حمزة محمود جعفر، محمد إبراهيم البهلوان، عبد الرحمن جعفر ، عماد حمدى حمدان».

وطالب أهالي الصيادين بسرعة التحرك بالبحث عن أبنائهم المفقودين على متن مركب الصيد الذين خرجوا للبحث عن مصدر رزقهم.